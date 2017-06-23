В преддверии Ысыаха Туймаады жители аварийных домов получили ключи от новых квартир

Вводить жилые дома и социальные объекты в преддверии главного национального праздника стало в городе Якутске доброй традицией.



23 июня накануне «Ысыаха Туймаады – 2017» ключи от новых квартир в новом жилом комплексе в микрорайоне Марха по ул. Газовиков, 19Б, получили семьи – участники программы по переселению из аварийного жилья.

Новоселов поздравили глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ, министр архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) Вера КУЗАКОВА, директор ООО «Якутский комбинат строительных материалов и конструкций» Сергей СТАРОВОЙТОВ, руководитель администрации микрорайона Марха Михаил ЮМАЕВ, жители и общественность микрорайона Марха.



Глава города Айсен Николаев поздравил новоселов:

«В городе за последние годы сложилась очень хорошая добрая традиция, когда в канун главного летнего праздника «Ысыах Туймаады», мы вводим социальные объекты и жилые дома. В прошлом году мы ввели жилой дом по ул. Лермонтова, 26, а сегодня — в Мархе. Это очень важное событие, потому что 140 квартир приобретены для переселенцев из аварийного жилого фонда, что само по себе очень важно для нас. В городе Якутске на сегодняшний день программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» исполнена на 99%. Еще 20 квартир будут введены в августе, и город Якутск, без сомнения, полностью выполнит программу, утвержденную на уровне Главы и Правительства республики во исполнение Указа Президента страны Владимира Путина на 100%».

Айсен Николаев отметил, что вновь возведенный жилой комплекс стал первым девятиэтажным домом, построенным на территории микрорайона Марха. Глава города выразил уверенность, что это хорошее начало даст старт дальнейшему развитию и комплексному благоустройству микрорайона Марха.



Во вновь возведенном 9-тиэтажном жилом комплексе 140 квартир предназначены для переселенцев из аварийного жилья. Сегодня счастливыми обладателями ключей стали 10 новоселов. Все квартиры сданы застройщиком под ключ, с современной отделкой и планировкой.

Пенсионерка Галина КИСАРОВА рассказала, что с 1975 года проживала в частично благоустроенном доме по ул. Богатырева, 9.

«Дом был барачного типа, все удобства на улице, я устала таскать тяжелые ведра с водой, чтобы постирать белье, помыть посуду. Чтобы помыться приходилось ехать к знакомым или родственникам, а сейчас у всех счетчики установлены, поэтому людей просить даже неудобно. Но сегодня для меня и моей семьи наступил самый счастливый день, мы получили ключи от новой двухкомнатной квартиры. Сегодня я поверила, что мечты сбываются. Квартира очень уютная, светлая, самое главное, благоустроенная. В этом доме мне все нравится, и просторный застекленный балкон, и дворовая территория, и детская площадка. Огромное спасибо главе города Якутска Айсену Сергеевичу Николаеву, всем строителям, проектировщикам и всем тем, кто подарил нам это счастье», — делится своей радостью Галина Абрамовна.

Мария и Егор КИРИЛЛИНЫ до получения новой двухкомнатной квартиры проживали в аварийном доме по ул. Комарова в микрорайоне Марха.

«Новая квартира нам сразу понравилась, планировка, отделка, все выполнено на высшем уровне. Мы долго мечтали о новой квартире и, наконец, мечта осуществилась. Теперь нас ждут приятные хлопоты, будем обставлять квартиру, покупать мебель и создавать уют. Огромную благодарность выражаем Окружной администрации города Якутска, администрации Мархи, Департаменту жилищных отношений и всем строителям!».

По информации Департамента жилищных отношений города Якутска, в этом году по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» должно быть введено 217 квартир, из которых на сегодняшний день уже введено 197.