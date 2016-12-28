В преддверии нового года Усть-Алданский улус получил новую школу

В завершении уходящего 2016 года, 27 декабря, в с. Балаганнах Курбусахского наслега Усть-Алданского улуса торжественно открыта начальная школа – детский сад на 20 мест. Новое здание введено в рамках мероприятий республиканского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке».

Торжественное открытие началось с благословения «Алгыс». В церемонии открытия приняли участие Председатель Государственного Собрания РС (Я) «Ил Тумэн» Александр ЖИРКОВ, первый заместитель министра образования и науки РС (Я) Феодосия ГАБЫШЕВА, глава муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» Алексей ФЕДОТОВ, участник, ветеран Великой Отечественной войны Феодосий Васильевич БУРНАШЕВ.

В новом здании начальной школы — детского сада созданы все условия для обучения и воспитания детей. Здание оснащено соответствующей мебелью, технологическим оборудованием, учебными пособиями и игрушками.

В своем поздравлении Феодосия Васильевна отметила важность сохранения малокомплектных сельских образовательных организаций, выразила уверенность, что реализуемые сегодня в республике меры государственной поддержки для сельской местности будут иметь основу для дальнейшего поступательного развития села, сохранения их самобытности, традиционного уклада народа.

В целях реализации проекта «Музыка для всех» от имени Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) Феодосия Васильевна вручила образовательной организации сертификат на получение музыкального инструмента.

В наступающем 2017 году жители Усть-Алданского улуса с радостью ждут новых событий: ввод объекта школы на 220 мест в с.Кептени, открытие детского сада на 50 мест в с.Хомустах Батагайского наслега и детского сада на 25 мест в с.Дыгдал Оспехского наслега.

Пусть в 2017 году воплотятся и реализуются новые начинания!