В правительстве поздравили именитую якутянку с 80-летием

17 июля 2018 в актовом зале Дома Правительства № 2 прошло торжественное совещание, посвященное 80-летию заслуженного работника Народного хозяйства Республики Саха (Якутия), кавалера ордена «За заслуги перед отечеством II степени», кавалера почетного знака Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть», директора ГУП РС(Я) «Служба общепита «Тыгын Дархан» с 1993 года Габышевой Марии Николаевны.

Юбиляра поздравили и.о. руководителя секретариата Главы РС (Я) Георгий Михайлов, заместитель министра культуры и духовности РС (Я) Николай Макаров, представители министерств и ведомств РС (Я), администрации ГО «Город Якутск», землячество Намского улуса, коллеги, друзья, родные.

В поздравительном выступлении Алексей Еремеев подчеркнул особую скромность юбиляра, которая, несмотря на продолжительное сотрудничество с Государственным Собранием (Ил Тумэн) РС (Я), еще не была удостоена наград парламента.

Алексей Ильич, как уроженец Намского улуса, поделился воспоминаниями о годах, когда Мария Габышева еще работала в с. Намцы. Народный депутат рассказал, с какой ответственностью и самоотдачей Мария Николаевна бралась за любое дело и имела большой вес в общественной и культурной жизни улуса.

Пожелав юбиляру активного долголетия, здоровья, благополучия и счастья, Алексей Ильич вручил Марии Габышевой почетную грамоту Ил Тумэна.

Мария Николаевна Габышева родилась 17 июля 1938 года в Батагайском наслеге Усть-Алданского района Якутской АССР. В трудные военные годы, когда ей было три года, семья переехала в Намский улус и с тех пор обрела там свою вторую родину: “Моя малая Родина”, — сказала юбиляр.

По образованию библиотекарь, правовед (юрист). Работала в сфере культуры, в советских-партийных органах, в женских общественных организациях, 9 раз избиралась народным депутатом. С 1974 по 1980 гг. была заведующим отделом культуры Намского райисполкома. С 1980 по 1984 гг. она секретарь исполкома Намского райсовета народных депутатов, 1984-1986 гг. — второй секретарь Намского райкома КПСС, 1986-1993 гг. — директор «Районного организационно-методического Центра» и «Централизованной библиотечной системы Намского района».

С 08.10.1993 г. и по сегодняшний день Мария Николаевна является директором ГУП РС (Я) “Служба общественного питания «Тыгын Дархан»”.

Многогранная деятельность ресторана «Тыгын Дархан» получила высокую оценку не только в республике, но и за ее пределами. 25 лет Мария Николаевна на посту директора, главный организатор и вдохновитель достижений коллектива, дипломант общественного фонда «Лучшие рестораны XXI века», отмечена знаком «За личный вклад в развитие индустрии питания региона Российской Федерации». Она особое внимание уделяла подготовке кадров.

Выросло новое поколение кулинаров. Около ста человек закончили ВУЗ-ы и ССУЗ-ы без отрыва от производства. Обычная столовая со стандартным меню превратилась в элитное заведение, куда ходят гурманы и высокие гости. Ресторан стал визитной карточкой республики. Приобретение фирменной посуды с логотипом ресторана, униформы в национальном стиле, столовое белье все было в новинку и интересно. Работа коллектива доказала, что питание традиционной пищей возможно и необходимо, -началось Благодаря мастерам-профессионалам нового поколения кулинаров стала возможным возрождение, продвижение и распространение блюд национальной кухни. Сейчас, в республике нет ни одного предприятия общепита, где бы не подавались строганина, салат «Индигирка» саламаат, кумыс, керчех, якутская лепешка и другие традиционные якутские блюда.

Впервые в истории общественного питания Якутии кулинары ресторана стали участвовать в российских, международных олимпиадах, чемпионатах, смотрах, конкурсах и фестивалях. Стали завоевывать первые медали по кулинарии и ресторанному сервису, подтверждать свое профессиональное мастерство.

По инициативе Марии Николаевны выпущена книга «Культура питания якутов» в 2012г. В нем большой материал о культуре питания народа саха, его традиций в современном развитии. Вопрос организации правильного питания, проблемы выживания в экстремальных условиях Севера имеет важное место в государственной политике России. Коллектив и лично Мария Николаевна активно участвовали в проведении научно-практических конференций, выездного заседания Научного Совета по медицинским проблемам питания населения в условиях Севера в 2010г, 2012, 2015 и 2017 годах в Якутске. В подтверждение возможности расширения блюд национальной кухни из местных продуктов стала выставка-дегустация, организованная рестораном «Тыгын Дархан» в этих мероприятиях. А в смотре «За здоровое питание» (2015г.) среди предприятий общепита г. Якутска, посвященном Всемирному Дню защиты прав потребителей, коллектив занял первое место.

Коллектив награжден Международной почетной премией «За социальную ответственность бизнеса». Социальное партнерство с МОУ Специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат №28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ГО «г. Якутск», ГОУ Республиканский Лицей- Центр профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов продолжается. С ювелирной фирмой «Киэргэ» ежегодно проводятся акция по сбору средств для больных детей.

В период работы директором ГУП РС (Я) «Служба общественного питания «Тыгын Дархан» была членом в кулинарном Совете Министерства торговли, матресурсов и транспорта РС(Я), в Совете ветеранов при Госкомитете торговли РС(Я), в оргкомитетах различных городских и республиканских фестивалей, конкурсов. Экспертом региональных соревнований по компетенции повара и ресторанного сервиса World Skills Russia/.