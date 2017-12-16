В правительстве отреагировали на скандальный видеоролик с запуска ДВ-поезда

Распространяемое в WhatsApp видео с церемонией запуска 11 декабря метропоезда «Дальний Восток», на котором главу Якутии Егора БОРИСОВА якобы оттесняют на задний план федеральные чиновники, является нарезкой, склейкой из разных кадров, подготовленной, судя по центральному месту, отведенному Хабаровскому краю и его губернатору, представителями СМИ этого региона. Об этом в Facebook написал руководитель департамента по информационной политике АГиП региона Роман МАНДЗЯК.

Напомним, Ил Дархан принял участие в торжественном запуске тематического электропоезда «Дальневосточный экспресс».

Церемония отправления состава, в котором каждый вагон посвящён конкретному региону ДФО, состоялась в одном из депо столичного метро близ станции Выхино 11 декабря.

Распространенное в мессенджерах и соцсетях видео, на котором якобы видно, как Егора Борисова на задний план федеральные чиновники и дальневосточные губернаторы, вызвало негодование якутян. Они начали публиковать в социальный сетях фотографии Ил Дархана со словами поддержки и хештегом #илдархантольковперед.

«Распространявшееся в социальных сетях видео с церемонии запуска 11 декабря метропоезда «Дальний Восток» является нарезкой — склейкой из разных кадров — подготовленное, судя по центральному месту, отведенному Хабаровскому краю и его губернатору, представителями СМИ этого региона. Как говорится, всяк кулик свое болото хвалит. На других аналогичных видео с места события зафиксированы встреча на станции метро заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА с главой Якутии Егором Борисовым, членами правительства России, руководителям московского метрополитена перед началом церемонии и, далее, совместная экскурсия по вагонам «дальневосточного» состава. К слову, ярко-красный вагон с надписью «Якутия» и сегодня привлекает больше всего пассажиров метро», — написал в Facebook Роман Мандзяк.

«Действительно, Егор Афанасьевич не стал оттеснять из первого ряда стоявших слева от него сотрудниц метрополитена. Думаю, любой порядочный мужчина, тем более глава региона, поступил бы точно также. В конце концов, это небезопасно, ведь совсем рядом расположены пути метро. Так что случившееся можно отнести только на счет организаторов, которые элементарно не рассчитали место для размещения почетных гостей мероприятия. Об этом нужно было позаботиться заранее. Никакого политического подтекста или неуважения к Якутии в этом недоразумении, конечно же, нет», — подчеркнул руководитель департамента по информационной политике..

Вот, к слову, и альтернативный видеовзгляд на церемонию запуска дальневосточного метропоезда: