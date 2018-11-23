В постпредстве Якутии в Москве прошел круглый стол Высшей школы музыки

20 ноября в постоянном представительстве Якутии в Москве прошел круглый стол, посвященный 25-летию Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия).

Для обсуждения итогов и планов работы музыкального республиканского вуза в постпредстве собрались деятели музыкального искусства, преподаватели, ученики и почитатели музыкальных талантов воспитанников школы.

С приветственным словом к гостям обратился Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации Андрей Сандаминович Федотов. Он вручил ректору Высшей школы музыки Вере Семеновне Никифоровой благодарственное письмо и отметил выдающуюся роль школы в развитии музыкального искусства Якутии, назвав учреждение главной кузницей музыкальных кадров республики.

В честь 25-летия со дня своего образования школа музыки учредила почетный юбилейный знак «За вклад в развитие Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия)». В честь знаменательной даты Вера Семеновна Никифорова вручила юбилейный знак вручен заслуженному деятелю искусств РФ, профессору РАН Вере Борисовне Носиной, заслуженному артисту РФ, профессору Санкт-Петербургской Консерватории им.Римского-Корсакова Кириллу Борисовичу Соколову, заслуженному деятелю искусств РС(Я), профессору РАМ Владимиру Леонидовичу Кудря, члену Союза композиторов РФ Ярославу Судзиловскому, представителю Московской Государственной Консерватории им.П.И.Чайковского Елене Николаевне Абызовой и другим почетным гостям, а также заслуженным ученикам школы.