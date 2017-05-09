В поселке Ленинский встретили ретро-пробег

Алданские автомобилисты по сложившейся традиции 8 мая устроили на площади районного Дома культуры выставку ретро-автомобилей «Под флагом Победы», после которой прошли демонстрационные заезды квадрациклов и мототехники.
Автомотопробег с флагами, цветами и шарами встречали на конечной точке прибытия жители поселка Ленинский. Агитбригада пробега возложила к Обелиску героям великой Отечественной войны живые цветы. На митинге, посвященном Великой Победе, звучали песни и знаменитая «Катюша» в исполнении участников агитбригады.
Источник: Пресс-служба Алданского района