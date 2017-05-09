В поселке Ленинский встретили ретро-пробег

Алданские автомобилисты по сложившейся традиции 8 мая устроили на площади районного Дома культуры выставку ретро-автомобилей «Под флагом Победы», после которой прошли демонстрационные заезды квадрациклов и мототехники.



Автомотопробег с флагами, цветами и шарами встречали на конечной точке прибытия жители поселка Ленинский. Агитбригада пробега возложила к Обелиску героям великой Отечественной войны живые цветы. На митинге, посвященном Великой Победе, звучали песни и знаменитая «Катюша» в исполнении участников агитбригады.



comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Алданского района

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