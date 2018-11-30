В поселке Хандыга вводится крупный теплоснабжающий объект

Новая котельная «АЮГРЭ» ГУП «ЖКХ РС (Я)» стоимостью 150 млн рублей заменит котельную 1973 года постройки, которую по результатам обследования технического состояния признали аварийной: критическое разрушение бетона, оголение арматуры рандбалок и плит цокольного перекрытия, наличие множества трещин в стенах. Устарело и технологическое оборудование котельной, что влечет за собой дополнительные затраты на эксплуатацию.

Котельная «АЮГРЭ» обеспечит теплом четверть потребителей районного центра: новую гимназию, детский центр творчества, здания полиции и охраны, церковь, налоговую, банки, объекты техникума и жилищный фонд общей площадью 21 тысяча квадратных метров.

Мощность котельной – 17,5 МВт, она полностью механизирована: производится механизированная подача угля и автоматическое шлакозолоудаление. Запас мощностей для подключения в перспективе новых потребителей к сетям централизованного теплоснабжения – 1,5 Гкал/час. От администрации муниципального района уже поступила заявка на подключение 4 многоквартирных и 4 индивидуальных жилых домов. Запуск котельной планируется в декабре текущего года.