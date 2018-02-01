В поселке Беркакит вор вынес из квартиры своей знакомой имущество на 53 000 рублей

Благодаря бдительности соседей, которые заметили постороннего гражданина в соседской квартире и сообщили об этом хозяйке, полицейскими оперативно был установлен подозреваемый. Им оказался 33-летний местный житель, ранее судимый за кражу. Спустя всего несколько часов он был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.

Как выяснилось, подозреваемый был знаком с потерпевшей и знал, что в этот день хозяев дома не будет. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина взломал входную дверь и проник в квартиру, откуда похитил бытовую технику. Похищенное он отнёс к себе домой.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».