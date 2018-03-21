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Культура & Образование
21 марта 2018, 20:40
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В поселке Батагай Верхоянского района прошел конкурс педагогического мастерства «Учитель года-2018»

 

15-16 марта 2018 г. в Батагайской средней школе состоялся традиционный районный конкурс педагогического мастерства «Учитель года – 2018». Учителя, собравшиеся на конкурс, люди необыкновенные во всем: творческие, одухотворенные, удивительно обаятельные. Из года в год конкурс проводится с целью выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения; повышения социального статуса и престижа учительского труда, распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей Верхоянского района. В этом году в конкурсе педагогического мастерства приняло участие 11 конкурсантов из образовательных учреждений района.

Со словами приветствия перед присутствующими и конкурсантами выступили Репкин Олег Михайлович, заместитель главы МО «Верхоянский район», Горохова Мария Афанасьевна, учитель русского языка и литературы Боронукской средней общеобразовательной школы, ветеран педагогического труда, попечитель образования, обладатель почетного звания «Учитель Учителей», член династии педагогов семьи Алексеевых, отличник образования РС (Я) и Наталья Афанасьевна Климовская, начальник МКУ «Управление образования» МО «Верхоянский район». Они поблагодарили приехавших конкурсантов, пожелали участникам успешного выступления, удачи и творческого полета.

Программа конкурса была насыщенная и началась с открытых уроков. Этот этап назывался «Учитель-профи». Каждый урок имел свою «изюминку», и каждый участник подготовился к нему по своему усмотрению – были интегрированные, обобщающие уроки, уроки-путешествия, уроки с  подвижными играми и др.

Этап визитная карточка «Мое методическое портфолио» включал в себя три конкурсных задания: «Визитная карточка», «Методический семинар», эссе «Я – учитель». Этап начался со знакомства и закончился ознакомлением педагогического опыта и описанием инновационной методики и технологии, направленных на реализацию новых требований ФГОС. Кроме этого конкурсантами раскрыты мотивы выбора учительской профессии, темы самообразования, собственные педагогические принципы и подходы к образованию, свое понимание миссии педагога в современном мире.

Следующий этап  «Учитель – мастер», который состоял из двух конкурсных заданий: «Мир увлечений учителя», «Педагогический совет». Здесь участники провели мастер-классы на самые разнообразные темы, начиная от поделок, коллекций до фитнеса.  Азы фитнеса испытали на себе и участники, и жюри, что было очень увлекательно. А также на этом конкурсе участники продемонстрировали свою творческую деятельность, поделились опытом и одновременно открыли для себя много интересного.

В «Педагогическом совете» участникам предстояло выйти из самых разных ситуаций, которые могут произойти в любой момент: и в школе, и вне ее, таким образом продемонстрировав авторскую и гражданскую позиции по наиболее актуальным образовательным и воспитательным проблемам.

Четвертый этап — «Фрагмент родительского собрания», тему которого выбирали сами участники. Были проведены интересные, содержательные фрагменты. Некоторые этапы конкурса для участников были новые, и всех это очень воодушевило и настроило на позитив.

Работа была проведена огромная – как самими конкурсантами, так и профессиональным жюри, созданного из числа участников районного и республиканского конкуров «Учитель года», обладателей гранта Главы РС (Я), Почетных работников общего образования РФ, отличников образования РС (Я), кандидатов педагогических наук в следующем составе: Артамонова Ригоретта Федотовна, заместитель начальника МКУ «Управление образования» МО «Верхоянский район» – председатель жюри, Гаврильева Аида Александровна, начальник отдела мониторинга и качества общего образования районного Управления образования, Артемьева Мария Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Районный Детский центр», Слепцова Екатерина Афанасьевна, учитель начальных классов МБОУ «Боронукская СОШ», Рожина Людмила Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «Эльгетская СОШ».

В номинациях конкурса участники распределись следующим образом:

«Педагогический дебют-2018» — Слепцов Виталий Протасович, учитель физкультуры Борулахской СОШ;

«Креативный учитель-2018» — Колесова Маргарита Александровна, учитель начальных классов Арылахской СОШ;

«Хранитель традиций-2018» — Слепцова Екатерина Егоровна, учитель математики Эгинской СОШ;

«Лидер в образовании-2018» — Алексеева Нина Витальевна, учитель начальных классов Адычинской СОШ;

«Урок – вершина мастерства-2018» — Слепцова Нюргуяна Николаевна, учитель начальных классов Батагайской СОШ;

«Педагогическое новаторство-2018» — Ефимова Светлана Сергеевна, учитель начальных классов Сартанской СОШ;

«Творчество без границ-2018» — Борисова Лира Иннокентьевна, учитель английского языка Эльгетской СОШ;

«Опыт и мастерство-2018» — Неустроева Сахаяна Николаевна, учитель русского языка Арылахской СОШ.

В общем итоге III место досталось самому опытному учителю среди конкурсантов Гороховой Марии Александровне, учителю начальных классов Юттяхской школы-интернат. II место заняла молодой, энергичный учитель Семенова Виктория Егоровна, учитель математики и информатики Табалахской СОШ. Все педагоги были достойны самых высоких наград, но в любом соревновании победитель всегда только один. Так, почетное I место и звание «Учитель года Верхоянского района-2018» присвоено учителю математики, молодому педагогу из Боронукской школы Слепцовой Рози Семеновне. Именно ей в республиканском конкурсе педагогического мастерства «Учитель года РС (Я)-2018» предстоит защитить честь района.

 

 

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Источник: Отдел по связям с общественностью  ИРОиПК.
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