В порядок проведения капремонта многоквартирных домов планируют внести изменения

Комитетом Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству поддержаны поправки в Жилищный кодекс, регулирующие особенности организации капитального ремонта многоквартирных домов. Так, например, если муниципалитет не провел капитальный ремонт до первой приватизации в доме, внесенном в планы ремонта, муниципальные власти будут обязаны компенсировать проведение таких работ.

Проектом федерального закона, поддержанного на Комитете, устанавливаются особенности организации капитального ремонта многоквартирных домов, в которых требовалось его проведение на дату приватизации первого жилого помещения, и обязанности бывшего наймодателя по проведению такого ремонта.

Так, согласно законопроекту, бывший наймодатель будет перечислять необходимые средства на счет регоператора или на специальный счет, в зависимости от способа формирования фонда капремонта для конкретного дома. В приемке работ по такому капремонту предлагается участие собственников дома.

При этом, обязательство бывшего наймодателя по проведению капремонта не освобождает собственников помещений в многоквартирном доме от уплаты взносов на капитальный ремонт.

«Региональные системы капитального ремонта формируют у людей понимание того, что их собственность не ограничивается входной дверью в квартиру. Весь многоквартирный дом принадлежит его жильцам, и соответственно, права по его использованию и обязанность по содержанию также лежит на них. Поэтому сегодня активные собственники все чаще обращаются в суды, требуя от муниципалитетов исполнения обязательств по содержанию домов до передачи их в собственность жильцам в ходе приватизации. Однако судебная практика сейчас неоднородная, и законопроект позволит установить понятные и единые на всей территории страны принципы выполнения этого обязательства», — прокомментировал замглавы Минстроя России Андрей Чибис

Принятые на комитете поправки будут рассмотрены Государственной Думой Российской Федерацией на пленарном заседании до конца текущей сессии.