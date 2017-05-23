В Португалию с Тур Люкс

Португалия – это очаровательная страна, которую можно назвать тихой европейской провинцией, где девственная природа безмятежно соседствуют с развитой туристской инфраструктурой, а почтение к национальным обычаям мирно уживается с общеевропейскими традициями.

Гостеприимство – одна из черт национального характера португальцев. Приехав сюда, Вы сразу ощутите, что здесь Вам действительно рады. Кроме того, гостей приятно удивит готовность местных жителей оказать помощь в любой ситуации, сочетающаяся со спокойным достоинством, вежливостью и сдержанностью, свойственными стилю общения португальцев.

Обширные песчаные пляжи и суровые прибрежные скалы, о которые разбиваются волны Атлантического океана, пологие возвышенности, покрытые зеленью, и горные вершины, изобилие цветов и красная земля…

Португалия – это тот редкий край, где каждый сможет найти что-нибудь для себя: нетронутые ландшафты, поражающие удивительным разнообразием, столь нетипичным для государства с небольшой территорией, и величественные памятники прошлого – свидетели восьмивековой истории страны.

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