В помощь верхнеколымчанам состоится концерт «Живи и процветай, родная Колыма!» 

В этом году паводок принес много ущерба якутянам. Стихия не обошла и Верхнюю Колыму. В поддержку земляков Верхнеколымское землячество «Розовая чайка» 16 июня организует Благотворительный концерт «Живи и процветай, родная Колыма!», который пройдет в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

С открытым сердцем и душой в концерте принимают участие артисты театра и эстрады Алена Яковлева – Дива, Ирена Файрушина, Алексей Гольдеров, Сэмэтэй, Наталья Бриз, Николай Роббек, Зинаида Колодезникова, Георгий Слепцов – Ча5ылхан, Сандал, Виктор Дабайаан, Айсен Аммосов, Милена Борисова, Тахмина, Юлиан Семенов.

Концерт проходит при поддержке Филармонии Якутии, лучших коллективов республики «Сюрприз», «Тетрис», «Dance Generation», «Сандал», «Тойук», «Сырдык суурээн», «Ярилов день», студентов АГИКИ.

Свою лепту в проведение мероприятия вносят и сами колымчане Татьяна Сазонова, Татьяна Бандерова, Маргарита Явловская, Евгений Беляев, Евдокия Слепцова, Анна Слепцова, ансамбль «Колымчанки», фольк. группа «Икэдэй».

Призываем друзей, всех кто жил и работал на Колыме не оставаться в стороне. Всех, кто не понаслышке знает, что такое короткое северное лето, самые высокие в республике цены и тысячи километров от столицы. В этом году поселок Зырянка и село Верхнеколымск оказались полностью в воде. Вода стоит по сей день, третью неделю люди испытывают на себе все тяготы стихийного бедствия – покинуты дома, движение по поселку только на лодках, повреждены линии электропередач, приостановлена выкачка канализации и другие сбои в системе жизнеобеспечения.

Поддержим северян! Только вместе мы сможем помочь тем, кто сегодня оказался в трудной ситуации. Билеты можно приобрести в кассе ДДН им. А.Е. Кулаковского и у распространителей. По телефону 708-078 билеты можно заказать с доставкой на дом.

Также работает пункт приема гуманитарной помощи: г. Якутск, пр. Ленина, 17, каб. 405. Прием осуществляется с 10.00 до 17.00. Тел.: 708-078.

Пожертвование можно перечислить на счет ОО «Верхнеколымское землячество «Розовая чайка» г. Якутска».