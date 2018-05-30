В Польше внезапно умер чемпион Украины по мас-реслингу

Чемпион Украины по мас-реслингу и бронзовый призер Кубка мира Владислав Минич скончался в Польше, где находился на заработках. Об этом сообщила Федерация мас-реслинга Украины в Facebook.

23-летний спортсмен занимался в Польше строительными работами.

Как рассказал президент Федерации Валерий Газаев, у Минича оторвался тромб.

«В таком возрасте… Не курил, не пил, на турнике подтягивался 65 раз! Был очень спортивным и жизнерадостным…», – цитирует его «Обозреватель».

Также отмечается, что для доставки тела спортсмена на Украину потребуется 70 тыс. гривен (более 160 тыс. рублей). Объявлен сбор средств.

Мас-реслинг зародился в Якутии. Сейчас он популярен во многих странах мира. Суть спортивного противостояния заключается в том, что два спортсмен должен вырвать палку у своего оппонента, упираясь ногами в доску.

Поединок длится до победы одного атлета в двух раундах.