В полку кандидатов на пост мэра Якутска убыло

Сегодня, 9 июля стало известно о том, что известный предприниматель и общественный деятель Афанасий АЛЕКСЕЕВ выбывает с выборов мэра Якутска. Как он сам прокомментировал СМИ, связано это с разорением банка «Татта», где он держал свои счета. По признанию владельца магазина «Японец», зависла крупная сумма. Бросив все, предприниматель постарается достать свои деньги.
«Для многих это решение окажется неожиданным, но я иду побеждать и менять жизнь горожан к лучшему!
Я, Афанасий Алексеев, иду наводить порядок», — ранее заявил начинающий политик.
Напомним, что его на выборы мэра Якутска Афанасия Алексеева выдвинула партия «Родина».
Считается, что эта партия ведет переговоры с Владимиром ФЕДОРОВЫМ, депутатом Ил Тумэна и бизнесменом.
Кто же продолжает борьбу? Депутата Ил Тумэна Михаила ГАБЫШЕВА выдвинула «Партия за справедливость!».
Владислав ТЕППОР идет от ЛДПР.
«Единая Россия» вчера, 8 июля на праймериз определила своего кандидата, которым стал Александр САВВИНОВ, председатель Якутской городской Думы.
КПРФ и СР пока не озвучили своих кандидатов на выборы градоначальника.
«Гражданская платформа» хранит молчание.
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