В полку кандидатов на пост мэра Якутска убыло

Сегодня, 9 июля стало известно о том, что известный предприниматель и общественный деятель Афанасий АЛЕКСЕЕВ выбывает с выборов мэра Якутска. Как он сам прокомментировал СМИ, связано это с разорением банка «Татта», где он держал свои счета. По признанию владельца магазина «Японец», зависла крупная сумма. Бросив все, предприниматель постарается достать свои деньги.

«Для многих это решение окажется неожиданным, но я иду побеждать и менять жизнь горожан к лучшему!

Я, Афанасий Алексеев, иду наводить порядок», — ранее заявил начинающий политик.

Напомним, что его на выборы мэра Якутска Афанасия Алексеева выдвинула партия «Родина».

Считается, что эта партия ведет переговоры с Владимиром ФЕДОРОВЫМ, депутатом Ил Тумэна и бизнесменом.

Кто же продолжает борьбу? Депутата Ил Тумэна Михаила ГАБЫШЕВА выдвинула «Партия за справедливость!».

Владислав ТЕППОР идет от ЛДПР.

«Единая Россия» вчера, 8 июля на праймериз определила своего кандидата, которым стал Александр САВВИНОВ, председатель Якутской городской Думы.

КПРФ и СР пока не озвучили своих кандидатов на выборы градоначальника.

«Гражданская платформа» хранит молчание.