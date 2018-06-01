В полицию Якутска поступают сообщения о мошенниках под видом сетевого маркетинга

В полицию обратилась жительница Якутска с сообщением о мошеннических действиях. Потерпевшая 23 марта зарегистрировалась на сайте «pharmaplus.company», куда ее пригласил малознакомый человек. По принципу сетевого маркетинга, за приглашение людей в данную организацию ей обещали денежное вознаграждение, и потерпевшая позвала свою знакомую, за которую ей было обещано порядка 400 тысяч рублей. Однако, чтобы их обналичить по условиям проекта нужно оплатить налог в размере 27% от данной суммы. Так как у неё не было таких денег, она ни чего не предпринимала. В течении 2-х недель мошенники отправляли скриншоты своих выплат, как подтверждение о благонадежности компании, и она шла у них на поводу. Потерпевшая заняла у своих родственников и знакомых в долг данную сумму. После того, как она внесла «налог», ей снова начислили еще одно «вознаграждение», на этот раз на сумму порядка 250 тысяч рублей, и вывод денег опять стал невозможен из-за нового якобы налога. Потерпевшая стала снова вносить крупные суммы денег, но проект по разным причинам средства не выводит.

В декабре 2017 года 48-летнему предпринимателю в сети интернет предложили заработать, вкладывая свои накопления в биржу криптовалют, зарегистрировавшись на сайте «leomarkets.com». Потерпевший отправил злоумышленникам фото паспорта, водительского удостоверения, банковской карты на указанную ими электронную почту. После чего в течение 5 месяцев он отправлял денежные средства различными суммами, и они отображались на зарегистрированной им учетной записи сайта. Все это время он общался с женщиной и двумя мужчинами, которые говорили ему что делать. 3 мая ему позвонили и сообщили, что все деньги на его счету «сгорели» и необходимо пополнить счет. Еще через 2 дня потерпевшему заблокировали доступ к сайту. Общий ущерб составил более 507 тысяч рублей.

Уважаемые жители и гости столицы!

Сетевой маркетинг, а также предлагаемый заработок на рынке криптовалют не всегда может быть надежным средством получения прибыли. Не редко злоумышленники под видом таких компаний обманывают граждан и похищают их денежные средства. Чтобы не стать жертвой подобных мошенников, проверьте благонадежность предлагаемой компании.

проверьте в Интернете (Важно! Не на самом сайте организации) название компании. Существует ли такая вообще, что о ней пишут. Отзывы очень часто оказываются полезными: те, кто попался на удочку мошенников, стараются предупредить других;

не выполняйте онлайн-операции со счетом по просьбе незнакомцев;

следуйте главным правилам защиты от банковского мошенничества (не сообщайте ваши личные данные для доступа к банковским картам: пин-код, трехзначный код на обороте карты, смс-пароли. Если кто-либо просит сообщить вам эти данные, то это свидетельствует о мошеннических действиях. )

) если предложение кажется вам сомнительным, откажитесь от него.

Будьте бдительны! Не попадайтесь на уловки мошенников.