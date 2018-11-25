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Культура & Образование
25 ноября 2018, 21:33
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В Покровске открыли новую школу

Новое здание школы №3 в Покровске начали строить в 2016 году. В ноябре была забита первая свая. Сегодня, 25 ноября, спустя два года школу торжественно открыли.

От имени главы республики Айсена Николаева педагогический состав, учеников и всех жителей с открытием новой школы поздравила зампред правительства Ольга Балабкина, которая отметила, что на этой неделе подписан указ главы республики о новых стратегических направлениях в области развития образования, и покровская школа одной из первых начнет его реализовывать.

«Новое здание школы укомплектовано по всем нормативам. Если оценивать учреждение с точки зрения подготовки учащихся, то результаты единого государственного экзамена, даже в условиях их прежнего здания, говорят сами за себя. Я поздравляю жителей района, им повезло, что у них такие педагоги. Впереди по плану открытие новых школ, в каких-то случаях мы пойдем на проектирование. С министром строительства мы проговорили этот вопрос, насколько данный проект экономически эффективен, чтобы использовать его далее, как типовой», — отметила Ольга Балабкина.

Как рассказал министр строительства Якутии Павел Аргунов, проект покровской школы рассчитан на 350 мест, но пока не признан экономически эффективным, поскольку ведомству еще только предстоит направить его для включения в реестр в Минстрой России. «Но мы считаем, что данный проект абсолютно экономически эффективен. На него потребовалось 308 млн руб, а по нормам на одного ученика требуется примерно около 1,5 млн руб. Здесь мы затратили даже меньше. Школа также энергоэффективна, применены новые технологии, например, рекуперация воздуха: выходящий воздух дает тепло входящему, и возникает экономия», — рассказал Павел Аргунов.

Генеральным подрядчиком являлось ОАО Производственное объединение «Якутцемент». Строительство проходило под личным контролем генерального директора, народного депутата Алиш Забид оглы Мамедова, которого на открытии жители встретили бурными аплодисментами. По словам министра строительства, данное предприятие вложило в строительство душу, учитывая, что проект для них не был коммерческим. Разработкой проекта занималась компания «Газстрой», которая выполнила его за 1,5 млн, снизив цену с первоначальных шести.

На сегодня таких школ, как в Покровске, в республике пока нет, но при одобрении проекта последующие объекты могут быть построены по данному типу. В школе есть все необходимое для занятий: просторные классы и коридоры, мастерские для столярного дела, оборудованные классы-лаборатории по химии, современные спортивный и актовый залы.

Новое здание 3-й общеобразовательной школы Покровск ждал 35 лет, вопрос о её необходимости впервые возник еще в 1983 году! Однако все эти годы дети продолжали обучаться в одноэтажной деревянной школе. При этом качество образования здесь было и остается одним из лучших. По словам директора школы Владислава Капитонова, дважды школа входила в сто лучших в России, один раз в межотраслевом конкурсе удостоилась звания «Лучшей школы России». Высокие баллы показывают выпускники по итогам ЕГЭ, в 2018 году наивысший результат по русскому языку был 98 баллов.

Сегодня в новом здании обучается 500 детей, хотя она рассчитана на 350 мест. При этом благодаря большой площади классов на каждого ученика остается нужное число квадратных метров, даже несмотря на то, что по проекту в классах должно учиться 18 детей, а обучается 25. Мера вынужденная. Покровску, где сейчас работает пять школ, все еще необходимо учебное заведение, чтобы полностью ликвидировать вторую смену. Так, например, в первой школе все еще остаются два класса, учащиеся которого приходят во вторую смену, во второй школе из 22 классов 10 также учатся во вторую смену, потому что в здании на 188 мест учится 400 детей! Город надеется на федеральную программу – 2025, по которой возможно строительство еще одной школы на 425 мест.

Скоро здесь также введут новый детский сад на 240 мест, 180 из которых будут рассчитаны на детей от 3 до 7 лет, а 60 на малышей. По словам министра образования Якутии Владимира Егорова, в этом году планировалось введение 10 школ, это порядка 3 тысяч мест: шести в улусах и четырех в Якутске. Также в Якутии будут введены 17 детских садов.

Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2965094
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