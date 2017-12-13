В Покровске модернизируют котельные за счет частного инвестора

12 декабря 2017 года состоялось подписание концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципального района «Хангаласский улус». По условиям данного концессионного соглашения планируется реконструировать государственные котельные «КАТ 7,6» и «ЦУБ» в г. Покровск.
Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) совместно с Министерством инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия) проведена большая работа по подготовке и заключению концессионного соглашения.
Общий объем капитальных вложений на модернизацию котельных г. Покровска со стороны инвестора составит более 33 млн. рублей.
В рамках Соглашения предполагается проведение энергоэффективных мероприятий, таких как замена устаревшего котлового оборудования, замена изношенных тепловых сетей, диспетчеризация, что позволит существенно повысить качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг потребителям.
«Привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства ЖКХ и энергетики Якутии.
Так, в июле текущего года подписано концессионное соглашение по строительству канализационных очистных сооружений в с. Чурапча.
Стоит отметить, что данное соглашение по строительству объекта водоотведения подготовлено и заключено в рекордно короткие сроки — с момента подготовки и до заключения документа, с учетом разработки проектно-сметной документации и прохождения процедуры госэкспертизы, понадобилось всего 6 месяцев.
До конца текущего года планируется заключить еще 3 концессионных соглашения, в том числе по модернизации котельной и сетей тепло-, водоснабжения п. Хани Нерюнгринского района, строительству канализационных очистных сооружений в г. Нюрба и модернизации объектов теплоснабжения в Нюрбинском районе», — отметил заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Виталий Руфов.
В 2017 году в республике планируется заключить всего 5 концессионных соглашений по строительству и реконструкции 10 объектов, сумма привлекаемых инвестиций составит порядка полумиллиарда рублей.
Стоит отметить, что существующие котельные г. Покровска с тепловыми сетями характеризуются высоким износом основных фондов, недостаточной надежностью в функционировании; низким КПД оборудования котельных; значительными энергетическими потерями; негативным воздействием на окружающую среду; перерасходом топливно-энергетических ресурсов.
В сфере теплоснабжения перечисленные проблемы усугубляются еще и сложными климатическими условиями нашей республики.comments powered by HyperComments