В Покровске модернизируют котельные за счет частного инвестора

12 декабря 2017 года состоялось подписание концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципального района «Хангаласский улус». По условиям данного концессионного соглашения планируется реконструировать государственные котельные «КАТ 7,6» и «ЦУБ» в г. Покровск.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) совместно с Министерством инвестиционного развития и предпринимательства Республики Саха (Якутия) проведена большая работа по подготовке и заключению концессионного соглашения.

Общий объем капитальных вложений на модернизацию котельных г. Покровска со стороны инвестора составит более 33 млн. рублей.

В рамках Соглашения предполагается проведение энергоэффективных мероприятий, таких как замена устаревшего котлового оборудования, замена изношенных тепловых сетей, диспетчеризация, что позволит существенно повысить качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

«Привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства ЖКХ и энергетики Якутии. Так, в июле текущего года подписано концессионное соглашение по строительству канализационных очистных сооружений в с. Чурапча. Стоит отметить, что данное соглашение по строительству объекта водоотведения подготовлено и заключено в рекордно короткие сроки — с момента подготовки и до заключения документа, с учетом разработки проектно-сметной документации и прохождения процедуры госэкспертизы, понадобилось всего 6 месяцев. До конца текущего года планируется заключить еще 3 концессионных соглашения, в том числе по модернизации котельной и сетей тепло-, водоснабжения п. Хани Нерюнгринского района, строительству канализационных очистных сооружений в г. Нюрба и модернизации объектов теплоснабжения в Нюрбинском районе», — отметил заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Виталий Руфов.

В 2017 году в республике планируется заключить всего 5 концессионных соглашений по строительству и реконструкции 10 объектов, сумма привлекаемых инвестиций составит порядка полумиллиарда рублей.

Стоит отметить, что существующие котельные г. Покровска с тепловыми сетями характеризуются высоким износом основных фондов, недостаточной надежностью в функционировании; низким КПД оборудования котельных; значительными энергетическими потерями; негативным воздействием на окружающую среду; перерасходом топливно-энергетических ресурсов.

В сфере теплоснабжения перечисленные проблемы усугубляются еще и сложными климатическими условиями нашей республики.