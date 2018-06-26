В поездку по России возьмите полис ОМС «Сахамедстрах»

В последние годы жители Якутии все чаще выбирают для отдыха российские курорты. Отправляясь к морю, меньше всего хочется думать о том, что счастливые дни летнего отдыха может испортить внезапное недомогание. Между тем, это иногда случается: смена климата, непривычная пища или просто обострение хронического заболевания способно сильно подпортить отпускные впечатления.

Чтобы минимизировать для себя проблемы и расходы, связанные с лечением, никогда не забывайте взять с собой в поездку по России полис обязательного медицинского страхования. О том, как действует полис в поездках по России, рассказывает начальник консультативно-информационного центра АО СМК «Сахамедстрах» Евдокимова Таисия.

Как проверить действие полиса ОМС?

— Перед поездкой важно удостовериться, что ваш полис ОМС действителен. Для этого достаточно позвонить на номер единого контакт-центра здравоохранения республики: 8 800 100 14 03 или зайти на сайт Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) по адресу: www.sakhaoms.ru в раздел «Поиск Вашего полиса» и ввести требуемые данные в соответствии с инструкцией. По результатам поиска отражаются номер полиса ОМС, название страховой медицинской организации, выдавшей полис ОМС, дата страхования, данные о прикреплении к медицинской организации, имя и телефон вашего страхового представителя. Если вы застрахованы в СМК «Сахамедстрах», то на нашем сайте по адресу: www.сахамедполис.рф в «Личном кабинете», вы также можете проверить действие полиса ОМС.

На какую медпомощь застрахованное лицо может рассчитывать по полису ОМС в поездках по России?

— Получить бесплатную помощь в поликлинике или больнице, работающей в системе ОМС, вы сможете только в случае предъявления полиса ОМС.

Согласно Федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в РФ» 326-ФЗ страховой медицинский полис действует на всей территории России в объеме, установленном Базовой программой ОМС. В эту программу включена помощь при заболеваниях и состояниях всех органов и систем, включая и стоматологию, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, ВИЧ/СПИД, туберкулеза, психических расстройств.

То есть необходимо понимать, что, находясь в другом регионе за пределами территории страхования, помощь по полису ОМС можно получить в случае возникновения нового или обострения уже имеющегося заболевания, когда лечение откладывать нельзя. Плановое лечение мы получаем в той поликлинике, к которой прикреплены.

Например, в прошлом году за медицинские услуги, оказанные застрахованным РС(Я) за пределами республики, оплачено ТФ ОМС РС(Я) более 500 млн. руб. Из них 83% оплачено застрахованным АО СМК «Сахамедстрах», 16% — ООО «РГС Медицина».

Бывает так, что человек забыл медполис дома, а его просят оформить полис ОМС по месту пребывания?

— Если вас попросят оформить полис ОМС того региона, где вы отдыхаете, помните, что, вернувшись с отпуска, не сможете получить полную медицинскую помощь по Территориальной программе ОМС Республики Саха (Якутия), т.к. по закону каждый имеет право на замену страховой медицинской организации один раз в течение календарного года не позднее 1 ноября, чаще только в случае изменения места жительства. т.е. переезда в другой населенный пункт. Значит, до следующего года вы можете обслуживаться в медорганизациях только по Базовой программе ОМС.

Что делать, если отказали в бесплатном лечении?

— Если же ситуация не экстренная, полис ОМС у человека на руках, требуемая услуга входит в Базовую программу ОМС, но медицинская организация другого города, входящая в систему ОМС, отказывается принимать человека, предлагает платные медицинские услуги, прежде чем подписать договор и оплатить медуслугу, нужно обратиться с заявлением к главному врачу.

Также в случае отказа в оказании медицинской помощи следует обращаться в Территориальный фонд ОМС того субъекта, в котором отказано в оказании медицинской помощи. На сегодняшний день в каждом субъекте РФ организована работа контакт-центров в сфере обязательного медицинского страхования. На сайте нашей страховой компании www.сахамедполис.рф и информационных стендах вы можете ознакомиться с телефонами Территориальных фондов ОМС всех субъектов РФ.

Кроме того, можно позвонить в единый контакт-центр здравоохранения республики Саха (Якутия) по бесплатному номеру: 8 800 100 14 03. Вас проконсультируют и дадут четкие инструкции, как действовать.

Надеемся, что ваш отпуск пройдет отлично. Желаем всем приятного отдыха без страхового случая!

АО СМК «Сахамедстрах», лицензия ОС №2873 – 01 от 09 ноября 2016 г.