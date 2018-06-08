В первом чтении принят проект закона о Торгово-промышленной палате

Документ представили министр по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) Анатолий Бравин и председатель постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Федоров.

Председатель профильного комитета Виктор Федоров обратил внимание коллег на том, что сейчас рассматривается новый закон, который мог вступить в силу еще 25 лет назад, так как Торгово-промышленная палата в республике была, а соответствующего закона о ней до сих пор нет.

Министр Анатолий Бравин отметил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона Российской Федерации от 07 июля 1993 года № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», законодательство о торгово-промышленных палатах состоит из указанного Закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Таким образом, на федеральном уровне прямо закреплены полномочия субъектов Российской Федерации законодательно регламентировать деятельность региональных торгово-промышленных палат.

Помимо этого, вышеуказанный Федеральный закон значительно расширил права и функции торгово-промышленных палат в Российской Федерации по вопросам развития предпринимательства, защиты и представления интересов предпринимателей в органах государственной власти, участия в развитии внешнеэкономического сотрудничества, модернизации региональной экономики.

В целях реализации вышеуказанного положения федерального законодательства проектом закона Республики Саха (Якутия) «О Торгово-промышленной палате Республики Саха (Якутия)» предлагается определить статус Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия), а также установить правовое регулирование отдельных правоотношений в сфере взаимодействия Палаты с органами государственной власти Республики Саха (Якутия), исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия) и органами местного самоуправления.

Проект закона Республики Саха (Якутия) направлен на решение следующих задач:

1) законодательное закрепление прав, осуществляемых функций и направлений деятельности Палаты, способов взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия) с Палатой;

2) вовлечение деловых кругов, включая малое и среднее предпринимательство в процесс формирования и реализации государственной политики в области развития предпринимательства, промышленности, экономической и внешнеторговой деятельности с целью повышения се эффективности.

Поскольку проект закона Республики Саха (Якутия) не устанавливает новые и не изменяет ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия) обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской инвестиционной деятельности, проведение оценки регулирующего воздействия данного проекта закона не требуется.

Принятие Закона Республики Саха (Якутия) «О Торгово-промышленной палате Республики Саха (Якутия)» потребует утверждения Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности на 2019 и последующие годы, внесения изменений в постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 октября 2011 года № 514 «О выставочно-ярмарочной деятельности Республики Саха (Якутия)», от 16 июня 2010 года № 300 «О Межотраслевом совете по координации и развитию выставочно-ярмарочной деятельности Республики Саха (Якутия)», в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 5 июля 2010 года № 727-р «О составе межотраслевого Совета по координации и развитию выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Республики Саха (Якутия)».

Выслушав докладчика, парламентарии задали вопросы. Председатель постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев поинтересовался о полномочиях Палаты, в частности о праве направлять в органы государственной власти заключения по результатам проведенных экспертиз. Анатолий Бравин пояснил, что рассматриваемым проектом закона предлагается, кроме установленных федеральным законодательством положений, установить полномочия Палаты в правотворческой деятельности, в том числе участие в оценке регулирующего воздействия, проведении экспертизы нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия) и взаимодействии в этих сферах с государственными, региональными и муниципальными органами.

Также в проекте указано, что в полномочия Палаты входят участие в формировании и реализации государственной политики в области развития предпринимательства, в том числе путем участия в разработке и реализации государственных программ (подпрограмм) Республики Саха (Якутия) и муниципальных программ (подпрограмм) и их проектов; право быть включенными в составы коллегий исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), конкурсных комиссий, а также консультативных, экспертных и иных общественных советов в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия); право выполнять функции организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; возможность выполнения Палатой отдельных функций в сфере экономики и поддержки развития предпринимательства, возложенные на Палату исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия), органами местного самоуправления и согласованные ими с Палатой.