В Пермском крае подвели итоги V Всероссийского форума национального единства

23 ноября в Пермском крае подведены итоги V Всероссийского форума национального единства, в котором приняли участие представители общественности, научного сообщества, федеральных, региональных, местных властей – всего более 500 делегатов из 41 субъекта РФ.

Ключевая тема Форума — вопрос реализации единой национальной политики на территории Российской Федерации.

Как ранее сообщалось, в рамках Форума состоялся ряд деловых мероприятий, конкурсов, практических дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам межнациональных отношений.

Представители делегации Республики Саха достойно представили свои проекты и показали свою компетентность в управлении общественной организацией во всероссийском конкурсе лидеров некоммерческих организаций и общественных объединений, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики РФ.

По итогам решения строгого жюри конкурса «Лидер НКО — 2018» места распределились следующим образом:

Первое место:

Ключикова Татьяна Николаевна (Московская область), которая представила коллективный проект Регионального Московского областного отделения АНР «Автопоезд ДРУЖБЫ «Подмосковье многонациональное», посвященный 20-ЛЕТИЮ АНР;

Храмов Геннадий Иванович (Красноярский край);

Изюмова Анна Леонидовна (Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА);

Ткаченко Татьяна Владимировна (Приморский край);

Камалова Надия Казихановна (Москва);

Второе место:

Алексеева Лилия Владимировна (Подмосковье);

Машетова Елена Борисовна (Тверская область);

Максимова Ольга Геннадьевна (Республика Саха (Якутия);

Копцева Наталья Петровна (Свердловская область);

Танаева Гульнабат Амандурдыевна

Третье место:

Никонова Людмила Ивановна (Республика Мордовия);

Андреев Сергей Васильевич

Трофимова Саргылана Дмитриевна (Республика Саха (Якутия);

Геворкян Елена Сережевна

Мукминова Анжелика Раухатовна (Пермский край).

Наши молодые ребята из молодежного совета Союза армян Республики Саха (Якутия) Ани Нагапетян, Армен Казарян, Гоар Манукян отмечены благодарственными письмами организаторов Форума.

В конкурсе видеопродукции «Взгляд на страну» дипломом участника награжден Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, представившего на суд комиссии 9 видеозарисовок о деятельности автономного учреждения, направленных на укрепление мира и согласия между народами.

На фестивале-конкурсе творческих программ народов России «Живая нить» и гала-концерте, где были представлены аутентичные формы национального искусства, блеснула тонкой красотой и изящностью член молодежного совета Союза армян Якутии Гоар Манукян, исполнив прекрасный танец невесты «Узун Дара».

Но самое главная победа участников из Якутии и, впрочем, всех участников Форума – накопленный опыт и знания по реализации Стратегии государственной национальной политики и определение для себя перспектив развития сферы межнациональных отношений.

Огромное спасибо организаторам Форума — администрации Губернатора Пермского края при участии ФАДН России, Ассамблее народов России, Институту этнологии и антропологии РАН.