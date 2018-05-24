В передаче «Якутск музыкальный» — гала-концерт победителей конкурса «Поющая Туймаада»

Сегодня четверг, 24 мая. А значит, в эфире долгожданный «Якутск музыкальный», который представляет вторую часть гала-концерта победителей ХIХ конкурса детских хоровых и вокальных коллективов «Поющая Туймаада», прошедшего 8 апреля.

Передача благодарит творческую бригаду «Кэмвидео» за съемку концерта и запечатленные ими ребят, которым завтра возводить наш город Якутск.

Ведущий передачи и автор уникального проекта «Поющая Туймаада» Владимир Индигирский приглашает телезрителей включить свои телевизоры сегодня в 17.40 на канале «Звезда» и узнать имя обладателя «Гран-При» детского конкурса. Передача выйдет в эфир по якутскому времени.