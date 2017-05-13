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13 мая 2017, 20:07
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В Педагогическом институте СВФУ обсудили актуальные вопросы института семьи

В Педагогическом институте Северо-Восточного федерального университета сегодня, 12 мая, завершилась II Всероссийская научно-практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов «Педагогика и психология семьи», посвященная Году молодежи и международному Дню семьи. Участники конференции обменялись мнениями и обсудили различные аспекты воспитания детей, семейных проблем и современных особенностей развития института семьи.

Конференция, инициированная в 2015 году профессором кафедры возрастной и педагогической психологии СВФУ Марией Прокопьевой, провела работу в четырех секциях. Помимо студентов и аспирантов, в ней выступили с докладами руководители и представители городских и республиканских общественных организаций, образовательных учреждений Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Ленского и других районов. «Сегодня обсуждались самые разные вопросы: от медицинских аспектов семейных проблем до психологии семьи в современных кризисных условиях, – отметила Мария Проковьева. – В частности, по итогам конференции президиумом был внесен целый ряд предложений». Так, была озвучена необходимость поддержки студенческих семей, проживающих в общежитиях, со стороны глав муниципальных образований, а также меры оказания материальной помощи студенткам, ожидающим ребенка, в виде талонов на питание.

Директор Педагогического института СВФУ Алексей Голиков отметил высокую педагогическую, социальную и общественную важность форума. В его рамках также открылась выставка научно-методической литературы по психологии семьи и педагогике, оформлены выставки творческих работ студентов и магистрантов ПИ, детского издательства «Кэскил» и других. В качестве гостей также выступали руководители городских и республиканских общественных организаций, презентован сайт детского издательства «Кэскил».

На совмещенной работе секции «Психология воспитания» и «Педагогика семьи» выступали студенты из Китая, обучающиеся по программе обмена студентами в СВФУ. Они представили темы исследований по сравнительному анализу семейной педагогики в России и Китае. Магистрант первого года обучения кафедры социальной педагогики пединститута Чан Мин Мин рассказала об основных тенденциях развития китайской семьи в сравнении с российской на примере Якутии.

Как отметила кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики института Надежда Ноговицына, преимущество в исследовании отдавалось сравнению систем обучения и воспитания двух стран. «Нам нужно было выявить, какая система воспитания наиболее эффективная с точки зрения социализации детей, – сообщила она. – Мы оценивали в основном степень сформированности социальных навыков у детей. Чан Мин Мин работала с учащимися начальных классов школы №1 города Якутска, изучала опыт работы начальных классов школ №2 и №5. Пятая школа была выбрана в виду своей многокультурности, а вторая – она более национальная, где можно увидеть особенности воспитания детей саха. А для сравнения была приведена система образования начальной школы Шуашань, которую она окончила сама», – пояснила Надежда Ноговицына.

https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=73053

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