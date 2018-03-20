В парламенте прошло заседание постоянного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Сегодня, 20 марта 2018 года, заместитель председателя постоянного комитета парламента республики по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Атаманченко провел заседание комитета.

В мероприятии приняли участие народные депутаты республики Дмитрий Семенов, Михаил Габышев, Иван Андреев и Андрей Акимов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Наталья Чукавина, заместитель министра финансов республики Виктор Пушмин, заместитель министра финансов республики Тарас Попов, аудитор Счетной палаты республики Семен Олесов, старший помощник прокурора республики Егор Неустроев, представители министерств и ведомств.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы о проекте закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)», находящийся во втором чтении и обращение Законодательного Собрания Ульяновской области в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева о функционировании государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

По законопроекту «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)» участники заседания обсудили таблицу поправок.

В таблице поправок предлагается статью 1 законопроекта дополнить пунктом 1 следующего содержания: «1) в части 1 статьи 3: слова «(далее — орган государственной власти, осуществляющий проведение единой государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетического комплекса), осуществляющим проведение единой государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетического комплекса» заменить словами «осуществляющим проведение единой государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетического комплекса (далее — орган государственной власти, осуществляющий проведение единой государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетического комплекса)». В пункте 7 статьи 1 законопроекта, в котором говорится: «в части 2 статьи 28: а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: «4.1) обеспечить установление в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Республики Саха (Якутия), фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту, в том числе недопуска собственником, лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, либо лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подрядной организации к проведению таких работ;», предлагается слова «нормативно правовым актом» заменить словом «постановлением». Также пункты 1-7 законопроекта считать пунктами 2-8.

По второму вопросу об обращении Законодательного Собрания Ульяновской области в адрес Председателя Правительства Российской Федерации, депутаты Заксобрания Ульяновской области выражают обеспокоенность процессом и последствиями ввода в эксплуатацию государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Депутаты Ульяновской области предлагают в ближайшее время пересмотреть концепцию государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, положив в ее основу региональные информационные системы, и перенести дату, с которой поставщики информации могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение порядка размещения информации в информационную систему ГИС ЖКХ, на 1 января 2020 года.

По итогам заседания участники приняли решение внести проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)» на рассмотрение Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), а также рекомендовать парламенту Якутии поддержать обращение Законодательного Собрания Ульяновской области.