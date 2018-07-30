В парке появились новые точки доступа к Wi- Fi

В Парке культуры и отдыха города Якутска появились новые точки доступа к интернету. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 150 метров. Переключение между хот-спотами не требует повторной авторизации. Чтобы подключиться к бесплатному интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей «Park_Free_wi-fi», открыть браузер и авторизоваться.

«Нами соблюдены все требования законодательства об информационных технологиях и защиты информации. Каждый абонемент при подключении должен авторизоваться путем смс-сообщения, или же с помощью известных социальных сетей. Скорость интернета составляет 10 мегабит», — прокомментировал руководитель проекта «Бесплатный wi-fi» Николай Ушницкий.

Бесплатный интернет доступен сразу в пяти местах Центрального парка культуры и отдыха, которые обозначены специальными табличками.

Открытие новой точки доступа стало возможным в рамках реализации «Проектного офиса» города Якутска направления «Комфортный город». В дальнейшем организаторы проекта планируют увеличить зону охвата.

«В следующем году зоной доступа к бесплатному интернету будут охвачены новые общественные пространства, такие как площадь «Ворота Якутска», Сквер труженикам тыла, Бульвар учителя и набережная озера Сайсары», — рассказала советник главы города Якутска Наталья Членова.

С момента запуска проекта услугами интернета воспользовались уже свыше полутора тысяч посетителей парка. Отметим, что ранее в мае месяце точки доступа к wi-fi появились на территории Старого города.