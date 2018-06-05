В парке культуры и отдыха отметили День здорового питания

Один из сложившихся в последнее время праздников – День здорового питания получил статус всероссийского, и отмечается на общественных началах. Предприятия, которые выпускают продукцию полезного питания повсеместно используют этот день для продвижения принципов здорового питания.

Сразу после Дня молока, который совпал с Днем защиты детей, в парке культуры и отдыха научная общественность, детские учреждения при поддержке Якутского завода детского питания провели праздник для посетителей излюбленного места отдыыха горожан, многие из которых глазели на происходящее с хотдогами и сахарной ватой.

Главный диетолог республики Ульяна Лебедева обратилась ко всем родителям вроде бы с давней истиной. Полезность молока, молочных продуктов для растущего организма доказывать лишне – в молоке содержится целый спектр необходимых для детей полезных веществ, снижение дневной нормы потребления которых может вызвать нарушения, иногда тяжелые. Утомляемость, подверженность простудным заболеваниям, хрупкость костей – это лишь небольшая часть последствий снижения потребления молока. Молоко – естественный катализатор роста, интеллектуального развития, красоты. И самое главное – молоко все дети пьют с нескрываемым удовольствием.

Посетителям парка была презентована продукция Якутского завода детского питания, которая редко залеживается на прилавках – творожок, кисломолочная продукция и свежее молоко в тетропаках с трубочками – выпускаемая под маркой «Наше Родное».

При этом специалисты Минздрава настаивают на включении в обязательный рацион школьников 200 миллилитров свежего, сертифицированного всеми надзорными органами молока – по примеру уже 49 регионов России и 80 с лишним стран мира. Данный шаг позволит резко снизить простудные заболевания, утомляемость детей, укрепит детский опорно-двигательный аппарат необходимым кальцием. Это же мнение разделяют и работники образования – все необходимое для внедрения программы «Школьное молоко» в образовательных учреждениях есть – нужно лишь внимательнее отнестись к проблеме здоровья подрастающего поколения.