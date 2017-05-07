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Общество
7 мая 2017, 11:02
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В память подвига 500 пограничников и 150 их собак, якутские собаководы и их питомцы пройдут парадом Победы

В этом году якутские собаководы и их питомцы будут уже второй раз принимать участие в параде Победы.
В военно-патриотическом шествии примут участие 50 владельцев служебных и ездовых собак. Руководителем группы ездовых собак (Аляскинский маламут, Сибирский хаски, Якутская лайка, Самоедская лайка) является Василий ФЕДОРОВ, группу восточно-европейских овчаров возглавила Элла ПОЛУЭКТОВА и немецкими овчарками руководит Алена БЫЧКОВА.

Кроме участия в военно-патриотическом шествии, мы планируем организовать показательные выступления собак, которые исполнят элементы общего курса дрессировки и покажут некоторые цирковые номера. Групповое выступление собак подготовила инструктор по дрессировке и ринговой подготовке опытный кинолог и инструктор Алена Бычкова. Перед выступлением собак владелец восточно-европейских овчарок Владимир СЫРОМЯТНИКОВ расскажет зрителям о службе и подвигах собак на войне.
Показательные выступления собак начнутся 9 мая с 12 часов на площади Победы возле танка. Зрители будут иметь возможность погладить собак и сфотографироваться с ними.
Цель участия собаководов и их питомцев на параде Победы – это желание рассказать о подвигах собак. Ведь не многие знают о четвероногих героях Великой Отечественной войны, спасших сотни тысяч человеческих жизней. Некоторые из которых были награждены боевыми наградами.
На историческом Параде Победы 24 июля 1945 года были представлены все фронты Великой Отечественной войны, все роды войск. Но далеко не все знают, что на том параде вслед за сводными полками фронтов, полком Военно-морского флота и колоннами боевой техники по Красной площади шли …собаки со своими проводниками.
На том историческом параде за «коробкой» солдат с собаками шел главный кинолог страны подполковник МАЗОВЕР. Ему было разрешено не чеканить шаг и не отдавать честь главнокомандующему, поскольку он нес на руках бойца 14-й штурмовой инженерно-саперной бригады — собаку по кличке ДЖУЛЬБАРС. Ко дню исторического парада Джульбарс еще не оправился после полученного ранения.

Четвероногий боец принимал участие в боях и разминировании местности на территории Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии. Там Джульбарс обнаружил 468 мин и 150 снарядов, за что был представлен к боевой награде — медали «За боевые заслуги».
Много историй написано о подвигах собак во время войны, но меня особенно впечатлил рассказ об единственном в мире рукопашном бое людей и собак с фашистами, который произошел в начале войны в самом центре Украины.

В отдельном батальоне пограничного отряда, с тяжелыми боями отступающего от границы, находились служебные собаки. Они вместе с бойцами пограничного отряда стойко переносили все тяготы сурового времени. Еда заканчивалась, и пограничники отстегнули ошейники, отпуская любимых питомцев, но те продолжали идти рядом, оставаясь верными своим хозяевам. У села Легедзино батальон, прикрывая отход других частей, 30 июля принял свой последний бой… Силы были слишком не равными: 500 пограничников против полка фашистов. Когда последний патрон был отстрелян, майор ЛОПАТИН поднял солдат в рукопашную. Оставшиеся бойцы бежали на противника, бежали, чтобы перед смертью успеть задушить хотя бы одного чужака.
И тут, обгоняя хозяев, рванулись вперед их верные боевые собаки. 150 полуголодных псов, самый последний резерв, бесстрашно бежал на врага под градом пуль и снарядов. Картина была жуткой: собаки бросались на стволы и, даже умирая, в предсмертных судорогах вгрызались в немецкие глотки. Ужас, крики, вопли истекающих кровью, порванных в клочья немецких солдат! Противник обратился в бегство. Добегая до танков, фашисты забирались на броню и оттуда расстреливали животных.
В этом бою погибли все 500 пограничников, ни один из них не сдался в плен. Как рассказывали местные жители, уцелевшие собаки лежали рядом с телами хозяев, охраняя их. Немцы расстреливали их в упор. Несколько, чудом уцелевших, так и остались лежать на поле боя возле своих проводников, отказываясь от пищи, которую приносили им местные жители. Верные четвероногие воины умерли от ран и голода.
В память о подвиге 500 пограничниках и 150 их служебных собак на добровольные пожертвования ветеранов Великой Отечественной, пограничных войск и кинологов Украины был установлен памятник.
Всего, по официальным данным, во время Второй Мировой Войны нашим солдатам помогали защищать Родину более 70 000 служебных собак:
— ездовые собаки подвозили на небольших телегах боеприпасы и увозили на них раненных солдат
— собаки-связисты доставляли важные распоряжения и донесения на территории боевых действий
— собаки-саперы обнаруживали мины, фугасы
— собаки-санитары отыскивали раненных бойцов и приводили к ним мед помощь
— собаки-истребители танков подрывали вражеские танки
— собаки разведывательной службы помогали разведчикам успешно проходить через передовые позиции врага
— собаки диверсионной службы занимались подрывом мостов и немецких поездов⁠⁠⁠⁠.
Более 300 единиц бронетехники противника уничтожили собаки-истребители танков. Псы-связисты доставили около 200 тысяч боевых донесений. На санитарных упряжках четвероногие помощники вывезли с поля боя около 700 тысяч тяжелораненых красноармейцев и командиров. С помощью собак-саперов было разминировано 303 города и населенных пункта (в том числе Киев, Харьков, Львов, Одесса), обследована площадь в 15 153 квадратных километра. При этом обнаружено и обезврежено свыше четырех миллионов единиц вражеских мин и фугасов.

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Источник: Инициатор участия служебных и ездовых собак в параде Победы, собаковод-любитель Ольга КАЛАЧИКОВА-ЯКОВЛЕВА
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