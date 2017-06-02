В память об ученом и муже Николае Алексееве

6 июня будет 40 дней, как от нас ушел в мир иной глава нашей семьи, муж, отец и дедушка АЛЕКСЕЕВ Николай Николаевич. Ему 15 апреля исполнилось 76 лет, до последнего дня жизни он работал, чему был очень рад и даже горд. Он был из когорты детей войны: в 1941 году его отец, дедушка моих детей, АЛЕКСЕЕВ Николай Степанович добровольцем ушел на фронт, оставив на руках своей молоденькой жены двоих сыновей — Леву и Колю. В 1942 году перестали приходить письма с фронта, впоследствии семья получила сообщение, что красноармеец Алексеев пропал без вести, а в 1946 году умерла мама. Так он стал круглым сиротой военного времени. В годы послевоенного лихолетья родственники часто брали в свои семьи сирот. Так, бездетный родственник фронтовик АЛЕКСЕЕВ Николай Степанович взял на воспитание 5-летнего сироту, а семья другого фронтовика ДАНИЛОВА Николая Ивановича и Агафьи Прокопьевны дала ему возможность получить образование. По окончании Нюрбинской средней школы №1 Николай поступил в МГУ им. М.В.Ломоносова – в самый престижный вуз Советского Союза. Всегда гордился тем, что учился у знаменитых ученых — авторов учебников по геологии, по которым учились студенты других геологических вузов. Очень любил свою профессию, был опытным полевиком, в течение 27 лет «ходил в поле», на полевые работы, которые в то время были длительностью с мая по октябрь, а не несколько недель и дней, как в настоящее время. С годами из него получился грамотный геолог и хороший полевик. Наш папа был совершенно не прихотлив в жизни, радовался малому, как все мы, неизбалованные дети послевоенного времени. Выносливый в тяжелых полевых условиях, непритязательный в вопросах быта и питания, физически развитый и сильный, прекрасно ориентирующийся в якутской природе, знающий традиции и местные обычаи, он, несомненно, был «палочкой-выручалочкой» и незаменимым членом любого геологического отряда, вылетающего на вертолете в таежную глушь в поисках нефти и газа, по научному выражаясь, на научные изыскания. Несмотря не прекрасную профессиональную подготовку в лучшем вузе страны и богатый опыт полевых работ, его путь в науке был обложен острыми и жесткими щипами со стороны ряда руководителей научного института того времени. Ему удалось защитить диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук лишь к 50 годам, благодаря личной поддержке в те годы заведующего лабораторией Константина Ивановича МИКУЛЕНКО, причем, защита была в Институте геологии и геофизики СО РАН в диссертационном совете под руководством знаменитого академика А.А. ТРОФИМУКА. Защищенные в те «застойные» годы научные работы составляют золотой фонд науки сегодня, каждое слово на вес золота, каждое заключение – новое слово в науке, никакого плагиата и обмана. Наверно поэтому его работа до сих пор не теряет свою актуальность.

На дальнейшее продолжение работы над докторской диссертацией он не решился, мотивируя тем, что докторская работа должна выделяться именно своей научной новизной и быть насыщена новыми научными идеями и фактами, а их у него, как он считал, не было, а делать работу только ради зашиты докторской – не его стезя и не его подход. Был слишком требовательным к себе в первую очередь, часто своим детям говорил, что природу не обманешь, если нет научного факта, его из пальца не высосешь. Наверно, он был прав. В последние годы с группой коллег-единомышленников работал над монографией, последнюю главу которой он, к сожалению, не успел дописать… Он придавал большое значение этой работе, и с завершением работы над монографией он намеревался как бы поставить точку в своей научной работе по геологии нефти и газа, изучению которой отдал 52 года. Николай Николаевич был человеком скромным, честным, надежным, часто молчаливым, с крепким внутренним стержнем. Здесь каждое мое слово имеет вес, коллеги и друзья могут подтвердить это. В жизни много страдал из-за своей честности и неподкупности, сегодня мне кажется странным, что он тех же нравственных качеств ждал от других. Друзей у него было мало в силу своего замкнутого характера, но он весьма высоко ценил коллег, товарищей по работе и по шахматному клубу, родных, с которыми у него складывались добрые отношения. Ими всеми он дорожил и можно сказать, что относился он к каждому из них с неким трепетом до последних дней жизни.

В последние годы, когда выросли наши дети и встали на ноги, мы жили довольно благополучно на фоне современных экономических катаклизмов: у меня была занятость, а он был востребован по своей любимой профессии в науке. Чего еще желать? Стали заниматься здоровьем, путешествовали, дети нам, особенно папе, хотели показать мир.



Он был потрясен видами Гранд Каньона и восхищался как ребенок, чистотой городов Америки. Наш папа был счастлив, когда Светлана с Сергеем подарили нам внуков — Настю и Сашу, и таким образом мы получили новый статус дедушки и бабушки. Мечтал дожить до старости, когда внуки вырастут, просил меня не сдаваться тяжелому недугу, лечиться и беречь себя, потому что в семье слабым звеном была я, но никак не он. Он мало рассказывал о своих поездках, также особо не делился радостью от переезда в новую квартиру, как бы стесняясь и опасаясь вспугнуть удачу, тем самым не хотел раздражать недоброжелателей, боялся зависти… Он, вероятно, нутром чувствовал и знал, что в его окружении есть человек, которому его благополучие было не в радость. Человека может убить не только коварный недуг или тяжелая неизлечимая болезнь. Человека может сразить даже незначительное несправедливое замечание, некое пренебрежительное отношение, мелкие слухи. Даже очень сильные духом люди от этого падают наземь, насмерть, с разорвавшимся от обиды сердцем. Наш папа был таким. Таким и ушел от нас. Сильным. Тихим. Скромным. Никого не обременяя…

Никто не мог даже подумать, что Николай Николаевич так вдруг уйдет из жизни: ведь у него не было смертельной болезни, не знал, с какой стороны грудной клетки находится сердце, равно как ему было неведомо высокое кровяное давление, а то, что коленки болели – у кого они не болят в пожилом возрасте, тем более в его биографии было так много исхожено дорог с рюкзаком, набитым камнями. Поэтому его уход из жизни был как гром среди ясного неба, мы, семья, его близкие, до сих пор не можем прийти в себя от шока. В те скорбные дни наше горе разделили с нами его коллеги, родные и друзья, те, кто в течение многих лет знал и общался с нашим папой. Спасибо всем за поддержку и помощь. Теперь я знаю истинное значение фразы «разделить горе», оказывается, легче, когда ты не один в своем горе.

Хочу выразить благодарность новому руководству Института проблем нефти и газа СО РАН, лично СОКОЛОВОЙ Марине Дмитриевне, БУДУГАЕВОЙ Валентине Афанасьевне, АНДРЕЕВУ Иннокентию Кимовичу, коллегам по лабораториям под руководством СИТНИКОВА Вячеслава Стефановича и ЧАЛОЙ Ольги Николаевны, руководству Окружной администрации города Якутска, коллективу и руководству Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, руководству Якутского научного центра СО РАН, клубу Ротари города Якутска, коллективу ООО «Лира», B&B “BRAVO!”. Сердечная благодарность людям, воспринявшим наше горе как свою беду, лично СЛЕПЦОВОЙ Марии Ивановне, ГАВРИЛЬЕВОЙ Марии Дмитриевне, ШАДРИНУ Валерию Филипповичу, друзьям нашего сына Сергея ГОГОЛЕВУ Николаю Михайловичу, ФЕДОСЕЕВУ Ивану Ивановичу, АПРОСИМОВУ Леониду Аркадьевичу, ПАВЛОВУ Егору Ивановичу, ПРОТОДЬЯКОНОВУ Иосифу Семеновичу, СЮНЮШЕВУ Борису Сулуковичу. Безмерно благодарны Софии Владимировне БУЛЧУКЕЙ и ее интернет-ресурсу SakhaLife, благодаря которым в майские праздничные дни мы имели возможность донести до людей горькую весть…

Желаю всем доброго здоровья, семейного благополучия, успехов. Будьте внимательны и чутки к людям, которые вас окружают, берегите своих близких, родных, друг друга. Жизнь так коротка и так прекрасна, цените каждый день жизни!

Источник: АЛЕКСЕЕВА Капиталина Капитоновна.