АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
17
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.69
 63.61
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
02.06.2017, 23:33
Общество
Некролог
В память об ученом и муже Николае Алексееве
02.06.2017, 22:32
Общество
В День защиты детей энергетики Якутии провели детские праздники и акции
02.06.2017, 22:24
Культура & Образование
Анонс
Институт естественных наук СВФУ приглашает на День эколога
02.06.2017, 22:22
Республика
Фотофакт
Железные дороги Якутии – точка приложения интеллекта для дальнейшего развития
02.06.2017, 20:23
Культура & Образование
СВФУ поддерживает предложение о внедрении стимулирования работникам, сдавшим ГТО
02.06.2017, 16:45
Культура & Образование
Афиша
АГИКИ приглашает в путешествие в страну чудес
02.06.2017, 16:42
Спорт
В Якутии пройдут соревнования по автомодельному спорту
02.06.2017, 16:38
Республика
В Алданском районе прошел турнир по ушу на призы филиала ДРСК ЮЯЭС
02.06.2017, 16:36
Экономика
Форсайт-сессия: сформировано более 100 ключевых трендов
02.06.2017, 16:29
Культура & Образование
Более 5 тысяч бойцов стройотрядов СВФУ откроют летний трудовой сезон
02.06.2017, 16:26
Политика
Галина Данчикова и Айсен Николаев обсудили волнующие горожан вопросы
02.06.2017, 16:24
Сахалыы
Олимпиецтар проспектара
02.06.2017, 16:20
Культура & Образование
В Якутской ГСХА открылась уникальная кафедра
02.06.2017, 15:54
Республика
Энергетики Южно-Якутского филиала ДРСК провели антитеррористическую тренировку
02.06.2017, 15:52
Культура & Образование
Абитуриент-2017: 11 июля в СВФУ стартуют первые вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно
02.06.2017, 15:46
Происшествия
Скандал
На ВИП-рыбалку, вылившуюся в уголовное дело, ездил первый зампред правительства Якутии
02.06.2017, 15:38
Культура & Образование
В СВФУ чествовали победителей Открытых международных интернет-олимпиад
02.06.2017, 15:33
Финансы
Россельхозбанк подписал Соглашение о сотрудничестве с Банком Харбина
02.06.2017, 15:30
Культура & Образование
В Якутии пройдут соревнования по ракетомоделированию
02.06.2017, 15:27
Культура & Образование
Абитуриент-2017: в Северо-Восточном федеральном университете будут готовить магистров по юрислингвистике
02.06.2017, 15:24
Экономика
Открыт первый сервисный центр по установке газобаллонного оборудования
02.06.2017, 14:54
Красота & Здоровье
Дотронуться сердцем нетрудно…: Открыт памятный знак на стене Перинатального центра
02.06.2017, 14:51
Культура & Образование
Якутская ГСХА: Ветеринарная медицина
02.06.2017, 14:48
Столица
В Якутске «Забили на курение»
02.06.2017, 14:07
Экономика
Анонс
Бизнес-леди Марианна Андреева открыла для себя секрет построения бизнеса без кредитов
02.06.2017, 14:04
Общество
«Энергетик» приглашает мальчишек и девчонок провести лучшие каникулы
02.06.2017, 14:00
Столица
Заработал паром по маршруту: Олёкминск-Заречный
02.06.2017, 13:58
Республика
Дневник навигации-2017: План перевозок за май выполнен!
02.06.2017, 12:15
Политика
Экстра
Кадровый указ ил дархана
02.06.2017, 12:08
Столица
Анонс
5 июня предстоят временные ограничения электроснабжения в Якутске
02.06.2017, 12:03
Общество
ОСАГО от РСК «Стерх»? Получи 10% скидку на замену масла!
02.06.2017, 11:59
Красота & Здоровье
День защиты детей вместе с компанией «Камелек»
02.06.2017, 11:45
Республика
5 июня Каскад Вилюйских ГЭС начнет судоходные попуски воды с Вилюйского водохранилища
02.06.2017, 11:40
Происшествия
В якутской колонии нашлись просроченные продукты в столовой
02.06.2017, 11:36
Происшествия
Видео
Экстра
В Якутске на гендиректора корпорации возбуждено уголовное дело
02.06.2017, 11:28
Финансы
Россельхозбанк выступил партнером международного экономического форума
02.06.2017, 11:24
Республика
Николай Старостин:  «саҕаламмыт ‒ салҕаныахтаах»
02.06.2017, 11:20
Столица
Якутск готовится к пожароопасному сезону
02.06.2017, 11:19
Столица
В Якутске состоялся парад колясок
02.06.2017, 10:58
Столица
Якутск начал подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов
02.06.2017, 10:38
Политика
Экстра
Депутат Габышев покидает СР
02.06.2017, 10:34
Столица
Фотофакт
Экстремалка Лариса Троева прибралась за горожанами
02.06.2017, 10:24
Политика
Егор Борисов: Регионы получили очень хороший сигнал
02.06.2017, 9:57
Культура & Образование
Будущее Осуохая в руках сегодняшних детей!
02.06.2017, 9:53
Столица
Виктор Лебедев принял участие в акции «Эстафета добра»
02.06.2017, 9:53
Общество
Сегодня день рождения общественного деятеля, адвоката и звезды эстрады
02.06.2017, 9:31
Культура & Образование
Резонанс
Какие особенности проведения ЕГЭ ждут якутских школьников в этом году?
02.06.2017, 9:27
Общество
Фотофакт
В аэропорту «Якутск» отметили День защиты детей
02.06.2017, 9:05
Общество
Собственники о «Прощеных днях» по оплате взносов на капремонт
02.06.2017, 9:01
Происшествия
В Якутске на ул. Чернышевского загорелись балконы в жилом доме
02.06.2017, 8:58
Общество
“Бүлүү кэскилэ” приглашает на Ысыах землячества
02.06.2017, 8:45
Красота & Здоровье
Эксклюзив
«Киэргэ»: Авторская выставка в Москве и новые проекты во Франции и Индонезии
02.06.2017, 6:00
Футуролог
Гороскоп на 2 июня 2017 года
01.06.2017, 20:56
Политика
Фотофакт
Ил Тумэн прекратил делиться персональными данными известных якутян
01.06.2017, 20:51
Столица
В Якутске проведен городской конкурс-соревнование «Безопасное колесо-2017»
01.06.2017, 20:49
Столица
Фотофакт
Центр «Сосновый бор» подарил праздник детям на площади Ленина в честь Дня защиты детей
01.06.2017, 18:37
Республика
Сахамин Афанасьев поздравляет юных якутян
01.06.2017, 18:37
Политика
Виктор Федоров: Ил Тумэн не должен быть «печатной машиной»
01.06.2017, 18:32
Желток
Эксклюзив
Позитив
У лидера молодежи родился ребенок!
01.06.2017, 18:17
Культура & Образование
«Сюрприз» — Дню защиты детей
01.06.2017, 18:07
Красота & Здоровье
Поликлиника №1 — ко Дню защиты детей
01.06.2017, 18:03
Культура & Образование
Радостный праздник — «Радуга детства»
01.06.2017, 17:48
Республика
В 2016 году НКО Якутии получили более 700 млн рублей
01.06.2017, 17:44
Столица
Прими участие в создании новой модели развития Якутска!
01.06.2017, 17:42
Культура & Образование
Представитель Минобнауки России ознакомился с объектами образования республики
01.06.2017, 17:09
Культура & Образование
Бизнес-инкубатор и резиденты организовали благотворительную акцию для детей
01.06.2017, 17:05
Культура & Образование
Накануне первого дня лета, под высокими сводами…
01.06.2017, 16:49
Общество
Как общественность оценит  деятельность органов власти Якутии
01.06.2017, 16:42
Культура & Образование
В Якутском музее имени Ярославского открылась выставка «Муза и поэт»
01.06.2017, 16:31
Финансы
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал 2017 года
01.06.2017, 15:49
Культура & Образование
Анонс
Международные «Классика белых ночей» и «Скрипка Севера» ждут гостей и зрителей
01.06.2017, 15:36
Республика
Нерюнгринском районе вручен 4500-й сертификат на материнский (семейный) капитал
Архив новостей
Общество
2 июня 2017, 23:33
134

В память об ученом и муже Николае Алексееве

6 июня будет 40 дней, как от нас ушел в мир иной глава нашей семьи, муж, отец и дедушка АЛЕКСЕЕВ Николай Николаевич. Ему 15 апреля исполнилось 76 лет, до последнего дня жизни он работал, чему был очень рад и даже горд. Он был из когорты детей войны: в 1941 году его отец, дедушка моих детей, АЛЕКСЕЕВ Николай Степанович добровольцем ушел на фронт, оставив на руках своей молоденькой жены двоих сыновей — Леву и Колю. В 1942 году перестали приходить письма с фронта, впоследствии семья получила сообщение, что красноармеец Алексеев пропал без вести, а в 1946 году умерла мама. Так он стал круглым сиротой военного времени. В годы послевоенного лихолетья родственники часто брали в свои семьи сирот. Так, бездетный родственник фронтовик АЛЕКСЕЕВ Николай Степанович взял на воспитание 5-летнего сироту, а семья другого фронтовика ДАНИЛОВА Николая Ивановича и Агафьи Прокопьевны дала ему возможность получить образование. По окончании Нюрбинской средней школы №1 Николай поступил в МГУ им. М.В.Ломоносова – в самый престижный вуз Советского Союза. Всегда гордился тем, что учился у знаменитых ученых — авторов учебников по геологии, по которым учились студенты других геологических вузов. Очень любил свою профессию, был опытным полевиком, в течение 27 лет «ходил в поле», на полевые работы, которые в то время были длительностью с мая по октябрь, а не несколько недель и дней, как в настоящее время. С годами из него получился грамотный геолог и хороший полевик. Наш папа был совершенно не прихотлив в жизни, радовался малому, как все мы, неизбалованные дети послевоенного времени. Выносливый в тяжелых полевых условиях, непритязательный в вопросах быта и питания, физически развитый и сильный, прекрасно ориентирующийся в якутской природе, знающий традиции и местные обычаи, он, несомненно, был «палочкой-выручалочкой» и незаменимым членом любого геологического отряда, вылетающего на вертолете в таежную глушь в поисках нефти и газа, по научному выражаясь, на научные изыскания. Несмотря не прекрасную профессиональную подготовку в лучшем вузе страны и богатый опыт полевых работ, его путь в науке был обложен острыми и жесткими щипами со стороны ряда руководителей научного института того времени. Ему удалось защитить диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук лишь к 50 годам, благодаря личной поддержке в те годы заведующего лабораторией Константина Ивановича МИКУЛЕНКО, причем, защита была в Институте геологии и геофизики СО РАН в диссертационном совете под руководством знаменитого академика А.А. ТРОФИМУКА. Защищенные в те «застойные» годы научные работы составляют золотой фонд науки сегодня, каждое слово на вес золота, каждое заключение – новое слово в науке, никакого плагиата и обмана. Наверно поэтому его работа до сих пор не теряет свою актуальность.
На дальнейшее продолжение работы над докторской диссертацией он не решился, мотивируя тем, что докторская работа должна выделяться именно своей научной новизной и быть насыщена новыми научными идеями и фактами, а их у него, как он считал, не было, а делать работу только ради зашиты докторской – не его стезя и не его подход. Был слишком требовательным к себе в первую очередь, часто своим детям говорил, что природу не обманешь, если нет научного факта, его из пальца не высосешь. Наверно, он был прав. В последние годы с группой коллег-единомышленников работал над монографией, последнюю главу которой он, к сожалению, не успел дописать… Он придавал большое значение этой работе, и с завершением работы над монографией он намеревался как бы поставить точку в своей научной работе по геологии нефти и газа, изучению которой отдал 52 года. Николай Николаевич был человеком скромным, честным, надежным, часто молчаливым, с крепким внутренним стержнем. Здесь каждое мое слово имеет вес, коллеги и друзья могут подтвердить это. В жизни много страдал из-за своей честности и неподкупности, сегодня мне кажется странным, что он тех же нравственных качеств ждал от других. Друзей у него было мало в силу своего замкнутого характера, но он весьма высоко ценил коллег, товарищей по работе и по шахматному клубу, родных, с которыми у него складывались добрые отношения. Ими всеми он дорожил и можно сказать, что относился он к каждому из них с неким трепетом до последних дней жизни.
В последние годы, когда выросли наши дети и встали на ноги, мы жили довольно благополучно на фоне современных экономических катаклизмов: у меня была занятость, а он был востребован по своей любимой профессии в науке. Чего еще желать? Стали заниматься здоровьем, путешествовали, дети нам, особенно папе, хотели показать мир.

Он был потрясен видами Гранд Каньона и восхищался как ребенок, чистотой городов Америки. Наш папа был счастлив, когда Светлана с Сергеем подарили нам внуков — Настю и Сашу, и таким образом мы получили новый статус дедушки и бабушки. Мечтал дожить до старости, когда внуки вырастут, просил меня не сдаваться тяжелому недугу, лечиться и беречь себя, потому что в семье слабым звеном была я, но никак не он. Он мало рассказывал о своих поездках, также особо не делился радостью от переезда в новую квартиру, как бы стесняясь и опасаясь вспугнуть удачу, тем самым не хотел раздражать недоброжелателей, боялся зависти… Он, вероятно, нутром чувствовал и знал, что в его окружении есть человек, которому его благополучие было не в радость. Человека может убить не только коварный недуг или тяжелая неизлечимая болезнь. Человека может сразить даже незначительное несправедливое замечание, некое пренебрежительное отношение, мелкие слухи. Даже очень сильные духом люди от этого падают наземь, насмерть, с разорвавшимся от обиды сердцем. Наш папа был таким. Таким и ушел от нас. Сильным. Тихим. Скромным. Никого не обременяя…
Никто не мог даже подумать, что Николай Николаевич так вдруг уйдет из жизни: ведь у него не было смертельной болезни, не знал, с какой стороны грудной клетки находится сердце, равно как ему было неведомо высокое кровяное давление, а то, что коленки болели – у кого они не болят в пожилом возрасте, тем более в его биографии было так много исхожено дорог с рюкзаком, набитым камнями. Поэтому его уход из жизни был как гром среди ясного неба, мы, семья, его близкие, до сих пор не можем прийти в себя от шока. В те скорбные дни наше горе разделили с нами его коллеги, родные и друзья, те, кто в течение многих лет знал и общался с нашим папой. Спасибо всем за поддержку и помощь. Теперь я знаю истинное значение фразы «разделить горе», оказывается, легче, когда ты не один в своем горе.
Хочу выразить благодарность новому руководству Института проблем нефти и газа СО РАН, лично СОКОЛОВОЙ Марине Дмитриевне, БУДУГАЕВОЙ Валентине Афанасьевне, АНДРЕЕВУ Иннокентию Кимовичу, коллегам по лабораториям под руководством СИТНИКОВА Вячеслава Стефановича и ЧАЛОЙ Ольги Николаевны, руководству Окружной администрации города Якутска, коллективу и руководству Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, руководству Якутского научного центра СО РАН, клубу Ротари города Якутска, коллективу ООО «Лира», B&B “BRAVO!”. Сердечная благодарность людям, воспринявшим наше горе как свою беду, лично СЛЕПЦОВОЙ Марии Ивановне, ГАВРИЛЬЕВОЙ Марии Дмитриевне, ШАДРИНУ Валерию Филипповичу, друзьям нашего сына Сергея ГОГОЛЕВУ Николаю Михайловичу, ФЕДОСЕЕВУ Ивану Ивановичу, АПРОСИМОВУ Леониду Аркадьевичу, ПАВЛОВУ Егору Ивановичу, ПРОТОДЬЯКОНОВУ Иосифу Семеновичу, СЮНЮШЕВУ Борису Сулуковичу. Безмерно благодарны Софии Владимировне БУЛЧУКЕЙ и ее интернет-ресурсу SakhaLife, благодаря которым в майские праздничные дни мы имели возможность донести до людей горькую весть…
Желаю всем доброго здоровья, семейного благополучия, успехов. Будьте внимательны и чутки к людям, которые вас окружают, берегите своих близких, родных, друг друга. Жизнь так коротка и так прекрасна, цените каждый день жизни!

comments powered by HyperComments
Источник: АЛЕКСЕЕВА Капиталина Капитоновна.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
31.05.2017, 1:18
Желток
Видео
Эксклюзив
«Вова, садись. Два!» и другие яркие моменты 29-ой сессии Ил Тумэна
30.05.2017, 13:17
Политика
Экстра
Президенту НВК САХА грозит отставка — СМИ
29.05.2017, 20:15
Происшествия
Экстра
Большой пожар в Якутске
29.05.2017, 1:40
Политика
Экстра
Назван победитель праймериза ЕР в Якутске
31.05.2017, 23:57
Политика
Сенсация
Ил Тумэн разгласил персональные личные данные известных якутян
28.05.2017, 23:48
Политика
Фотофакт
Москва: Два губернатора удостоены наград – Егор Борисов и Рамзан Кадыров
29.05.2017, 23:34
Желток
Топ-11 завидных холостяков Якутии по версии Кэрэ Куо
30.05.2017, 8:56
Общество
Фотофакт
Скандал
Фотография с весенней охоты шокировала якутян
30.05.2017, 15:34
Экология
Резонанс
Минприроды Якутии устанавливает личность охотника,  добывшего большое количество гусей
02.06.2017, 11:36
Происшествия
Видео
Экстра
В Якутске на гендиректора корпорации возбуждено уголовное дело
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
02.06.2017

Форсайт-сессия: сформировано более 100 ключевых трендов

Культура & Образование
02.06.2017

В Якутской ГСХА открылась уникальная кафедра

Красота & Здоровье
02.06.2017

Дотронуться сердцем нетрудно…: Открыт памятный знак на стене Перинатального центра

Анонс
Экономика
02.06.2017

Бизнес-леди Марианна Андреева открыла для себя секрет построения бизнеса без кредитов

Экстра
Политика
02.06.2017

Кадровый указ ил дархана

Общество
02.06.2017

ОСАГО от РСК «Стерх»? Получи 10% скидку на замену масла!

Красота & Здоровье
02.06.2017

День защиты детей вместе с компанией «Камелек»

Видео Экстра
Происшествия
02.06.2017

В Якутске на гендиректора корпорации возбуждено уголовное дело