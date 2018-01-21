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Политика
21 января 2018, 11:46
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В память о Ньургуне Тимофееве

40 дней как нет среди нас государственного и общественного деятеля, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетного гражданина Намского и Оленекского улусов, народного депутата Республики Саха (Якутия) III, IV созывов, Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) III созыва Ньургуна Семеновича ТИМОФЕЕВА.

Ньургун Тимофеев – один из талантливых представителей технической якутской интеллигенции, одаренный ученый и организатор стоял у истоков становления алмазогранильной промышленности республики, профессионал, опыт, силы и знания которого были отданы во благо развития родной республики.

Ньургун Семенович Тимофеев родился 7 февраля 1963 года в г. Якутске, вырос в селе I Хомустах Намского улуса в семье учителей. В 1985 году окончил Якутский государственный университет, в 1989 году — аспирантуру Томского политехнического института, в 2000 году — Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, кандидат технических наук.

Трудовую деятельность начал в 1989 году младшим научным сотрудником Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Академии наук СССР в г. Томске. С 1991 года работал в сфере алмазогранильного производства Республики Саха (Якутия): техническим директором акционерной компании «Туймаада Даймонд», генеральным директором акционерной компании «Саха Даймонд». С 1993 по 2005 годы работал на руководящих должностях акционерной компании «АЛРОСА» (ЗАО), в том числе директором филиала «Якутское предприятие по торговле алмазами» в г. Якутске, заместителем генерального директора филиала «Единая сбытовая организация» в г. Москве.

Ньургун Семенович Тимофеев являлся депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) III и IV созывов. С 19 мая 2005 по 2008 г. — Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 14 июля 2012 года был назначен советником Президента Республики Саха (Якутия), был председателем Алмазного совета при Президенте Республики Саха (Якутия).

Учитывая выдающийся вклад в социально-экономическое и общественно-политическое развитие Республики Саха (Якутия) Ньургуна Тимофеева, по инициативе Ил Тумэна начата работа по увековечению его памяти.

Принимая во внимание обращение Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александра Жиркова, исполняющий обязанности президента «Алроса» Игорь Соболев 12 января 2018 года подписал приказ о присвоении наименования «Ньургун Тимофеев» факту извлечения алмаза, добытого из трубки «Юбилейная» 14 декабря 2017 года на обогатительной фабрике №8 Айхальского ГОКа весом 91,76 карат.

Будет установлена мемориальная доска с именем Ньургуна Тимофеева на фасаде предприятия по торговле алмазами АК «АЛРОСА» в Якутске.

Инициируется вопрос присвоения имени Ньургуна Тимофеева стадиону в селе Кысыл-Сыр 1-го Хомустахского наслега Намского улуса, Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе в селе Намцы и строительства мемориального сквера на территории школы. Ежегодный республиканский турнир по легкой атлетике будет посвящен его памяти.

Предложено учредить стипендии парламента имени Ньургуна Тимофеева студентам и аспирантам технических специальностей в вузах Якутии.

Будет создан документальный фильм о Ньургуне Тимофееве, приуроченный к 55-летию со дня его рождения и 25-летию Якутского предприятия по торговле алмазами АК «АЛРОСА» (ПАО). В серии «Выдающиеся люди республики» будет издана книга о нем.

Планируется организация постоянной экспозиции о жизни и деятельности Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) третьего созыва Ньургуна Тимофеева в Музее истории государственности Республики Саха (Якутия) имени М.К. Аммосова в селе Хатырык Намского улуса.

Сегодня, 21 января 2018 года, первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий ДОБРЯНЦЕВ, родные, соратники, коллеги, друзья, земляки почтят память Ньургуна Семеновича на его родине — в с. I Хомустах Намского улуса.

Имя Ньургуна Семеновича Тимофеева навсегда сохранится в памяти жителей республики.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
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