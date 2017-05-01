В п. Жатай загорелось здание

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

30 апреля 2017 года в 00.22 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной даче в п. Серебряный Бор Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горело строение. В результате пожара огнем были повреждена стена внутри и межэтажное перекрытие на общей площади 5 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. Огнеборцами спасена дача.

30 апреля 2017 года в 07.49 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в здании на ул. Северная п. Жатай г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через минуту, из окон шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена в помещении на площади 10 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел вследствие короткого замыкания электропроводки. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. Пожарными спасено здание.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!