АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
6
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.98
 62.04
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.05.2017, 12:38
Происшествия
В Якутске на Покровском тракте нетрезвый водитель попал в ДТП
01.05.2017, 11:03
Происшествия
В Нюрбинском районе нашли пропавших девушек
01.05.2017, 10:57
Общество
Александр Ноговицын: Первомай символизирует солидарность, мир и весну
01.05.2017, 10:53
Экономика
Стартовала викторина «Про охоту и не только…»
01.05.2017, 10:01
Происшествия
Сотрудники МЧС предупреждают граждан о запрете сжигания сухой травы
01.05.2017, 9:54
Столица
Поздравление председателя Якутской городской Думы  с Первомаем
01.05.2017, 9:52
Столица
Айсен Николаев поздравил с праздником Весны и Труда
01.05.2017, 9:24
Происшествия
В п. Жатай загорелось здание
01.05.2017, 9:17
Столица
Марина Силкина продолжила акцию «Вызов – кузов!»
01.05.2017, 9:12
Общество
Сегодня день рождения руководителя и аудитора
01.05.2017, 8:45
Республика
Россельхозбанк поздравляет с праздником Весны и Труда!
01.05.2017, 8:15
Культура & Образование
«Норуот билиниитин ылбыт 10 учуутал» кинигэ сүрэхтэниитэ
01.05.2017, 7:00
Республика
Федерация профсоюзов Якутии: с праздником Весны и Труда!
01.05.2017, 0:41
Общество
Федерация профсоюзов поздравляет с 1 мая!
01.05.2017, 0:25
Общество
Страховая группа Стерх-Сахамедстрах поздравляет с 1 мая
30.04.2017, 22:02
Культура & Образование
В Арт-галерее «Ургэл» открылась выставка «Дети против пожаров»
30.04.2017, 15:37
Происшествия
МЧС: соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах!
30.04.2017, 10:33
Общество
Сегодня День Пожарной охраны России
30.04.2017, 10:30
Политика
Сегодня день рождения руководителя
30.04.2017, 10:20
Происшествия
В Якутске произошло 2 пожара
30.04.2017, 10:18
Столица
Анонс
Об ограничении движения транспортных средств 1 мая в Якутске
30.04.2017, 7:22
Столица
Афиша
Программа празднования 1 мая в Якутске
30.04.2017, 0:09
Экология
Ил Тумэн вышел на Всероссийский экологический субботник
29.04.2017, 23:58
Экология
Егор Борисов принял участие во Всероссийском экологическом субботнике
29.04.2017, 23:39
Желток
Известная поэтесса еще раз стала мамой
29.04.2017, 21:41
Столица
Фотофакт
В Якутске подведены итоги Всероссийского субботника «Зеленая Россия»
29.04.2017, 21:13
Столица
Фотофакт
Поликлиника №1 вышла на субботник
29.04.2017, 21:10
Общество
Некролог
Скончался известный якутский ученый
29.04.2017, 20:47
Столица
Фотофакт
Партийцы традиционно вышли на субботники
29.04.2017, 15:05
Культура & Образование
Успешное выступление якутян на Всероссийской олимпиаде по географии
29.04.2017, 12:58
Культура & Образование
Минкультуры Якутии и Московская консерватория станут партнерами
29.04.2017, 12:57
Происшествия
Фотофакт
Грузовик провалился на мосту в Якутии
29.04.2017, 12:55
Культура & Образование
Московский журнал: Марк Жирков сопоставим с великими русскими композиторами
29.04.2017, 10:55
Столица
Фотофакт
Всероссийский субботник «Зеленая Россия» сплотил жителей Якутска
29.04.2017, 10:50
Культура & Образование
В Москве презентованы печатные издания к 125-летию со дня рождения Марка Жиркова
29.04.2017, 10:44
Происшествия
В Пригородном сгорели Марк2 и Лексус
29.04.2017, 10:41
Культура & Образование
Приглашение на концерт
29.04.2017, 10:03
Общество
Сегодня день рождения журналиста
29.04.2017, 8:57
Культура & Образование
СВФУ признан лучшим предприятием России
29.04.2017, 7:55
Культура & Образование
Выпускники 2017: «Профессиональную деятельность мы начнем в своих родных улусах и районах»
28.04.2017, 23:51
Культура & Образование
СВФУ: молодой фермер за год в семь раз увеличил поголовье скота
28.04.2017, 22:55
Культура & Образование
Агробизнес, внутренний туризм и фибробласты
28.04.2017, 22:24
Культура & Образование
Ученые СВФУ готовы создать учебно-научный-производственный комплекс
28.04.2017, 20:20
Культура & Образование
Определились победители легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Наш университет»
28.04.2017, 19:16
Политика
Глава Якутии о трудоустройстве выпускников
28.04.2017, 19:06
Футуролог
Мифы и заблуждения профилактических прививок
28.04.2017, 18:48
Культура & Образование
Позитив
Реальное предложение для Арктики от будущего агронома
28.04.2017, 18:42
Республика
Сельская научно-практическая конференция в День Республики
28.04.2017, 18:32
Республика
Трехстороннее соглашение о взаимодействии в области социально-трудовых отношений
28.04.2017, 18:25
Столица
Реконструкции газопроводов по ул. Алексеева мешает зыбкость почвы
28.04.2017, 17:57
Столица
Завтра откроются дачные маршруты по Вилюйскому и Намцырскому трактам.
28.04.2017, 17:36
Республика
 Закрыты участки автодороги «Арктика»
28.04.2017, 17:26
Путешествия
Якутянам, столкнувшимся с проблемами выезда зарубеж
28.04.2017, 17:11
Политика
Год добра: в Якутске продолжается акция «Добрый доктор»
28.04.2017, 16:52
Сахалыы
Кинигэ күнэ аан дойду таһымыгар сылын аайы бэлиэтэнэр
28.04.2017, 16:33
Культура & Образование
Позитив
Республика, гордись: учащиеся ВШМ — лауреаты международного конкурса!
28.04.2017, 16:17
Общество
Победители конкурса «Моя профессия — IT» будут награждены
28.04.2017, 16:04
Столица
Совет старейшин города Якутска рассмотрел вопросы похоронного дела
28.04.2017, 15:52
Общество
 Специалисты «Якутскэнерго» ответили на вопросы якутян
28.04.2017, 15:41
Общество
В Якутске торжественно отметили День пожарной охраны России
28.04.2017, 15:26
Республика
Прокуратура напоминает: правила пала и ответственность за их нарушение
28.04.2017, 15:17
Культура & Образование
Афиша
Все поздравления — заслуженному артисту РС(Я) Семену Аммосову
28.04.2017, 15:03
Экология
Минприроды почтило память Степана Аржакова
28.04.2017, 14:55
Столица
Продолжается акция «Корзинка добра!»
28.04.2017, 13:51
Происшествия
Экстра
Прокуратура потребовала выселить родственников тойонов Нюрбы, незаконно получивших квартиры
28.04.2017, 13:34
Происшествия
Транспортная полиция при помощи служебной собаки изъяла гашиш у находящегося в розыске мужчины
28.04.2017, 13:32
Красота & Здоровье
Открыт кабинет компьютерной томографии в Ленской ЦРБ
28.04.2017, 12:52
Политика
Резонанс
Pro&Сontra: Как чиновники и общественники Якутии «Ленские столбы» делили
28.04.2017, 12:30
Республика
Каскад Вилюйских ГЭС готов к пропуску паводка
28.04.2017, 12:01
Культура & Образование
Фотофакт
Юрий Башмет: Я в восторге от Высшей школы музыки!
28.04.2017, 11:50
Культура & Образование
Звуковые идеалы современного мира
28.04.2017, 11:33
Столица
Анонс
Прямой разговор с Евдокией Евсиковой
Архив новостей
Происшествия
1 мая 2017, 9:24
200

В п. Жатай загорелось здание

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

 30 апреля 2017 года в 00.22 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной даче в п. Серебряный Бор Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горело строение. В результате пожара огнем были повреждена стена внутри и межэтажное перекрытие на общей площади 5 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. Огнеборцами спасена дача.

30 апреля 2017 года в 07.49 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в здании на ул. Северная п. Жатай г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через минуту, из окон шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена в помещении на площади 10 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел вследствие короткого замыкания электропроводки. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. Пожарными спасено здание.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

 

 

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
28.04.2017, 11:22
Политика
Эксклюзив
Войны генералов
27.04.2017, 12:39
Происшествия
Эксклюзив
Руководитель Следкома уходит в отставку – новые подробности
26.04.2017, 9:29
Общество
Скандал
Туберкулез в элитной гимназии Якутска: учеников отправляют в тубдиспансер
25.04.2017, 20:52
Происшествия
Резонанс
Суд решил судьбу бывшего руководителя Госинспекции труда в Якутии
27.04.2017, 18:43
Культура & Образование
Эксклюзив
Юрист ГТОиБ в очередной раз не проявила респект суду
29.04.2017, 21:10
Общество
Некролог
Скончался известный якутский ученый
28.04.2017, 10:24
Политика
Эксклюзив
Власти отобрали у оппозиции праздник
26.04.2017, 21:27
Происшествия
Фотофакт
Экстра
Страшный взрыв на молокозаводе «АЛРОСА»: новые подробности
25.04.2017, 21:31
Желток
Фотофакт
Депутат Ил Тумэна отметил свой день рождения в компании с Мироновым и Жириновским
29.04.2017, 12:57
Происшествия
Фотофакт
Грузовик провалился на мосту в Якутии
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
01.05.2017

В Якутске на Покровском тракте нетрезвый водитель попал в ДТП

Происшествия
01.05.2017

В Нюрбинском районе нашли пропавших девушек

Экономика
01.05.2017

Стартовала викторина «Про охоту и не только…»

Общество
30.04.2017

Сегодня День Пожарной охраны России

Анонс
Столица
30.04.2017

Об ограничении движения транспортных средств 1 мая в Якутске

Экология
30.04.2017

Ил Тумэн вышел на Всероссийский экологический субботник

Желток
29.04.2017

Известная поэтесса еще раз стала мамой

Фотофакт
Столица
29.04.2017

Партийцы традиционно вышли на субботники