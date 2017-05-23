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23 мая 2017, 9:30
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В п. Чернышевский сгорел двухквартирный частный дом

22 мая 2017 г. в 01.21 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухквартирном частном доме в квартале Лесной в п. Чернышевский Мирнинского района.  Пожарно-спасательные подразделения были на месте через две минуты после поступления вызова о пожаре, к моменту их прибытия горел дом. В результате пожара огнем поврежден частный дом по всей площади. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

22 мая 2017 г. в 12.07 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Кудрявого в  п. Хандыга Томпонского района. Пожарно-спасательные подразделения были на месте через пять минут после поступления вызова о пожаре, к моменту их прибытия в коридоре наблюдалось задымление. В результате пожара огнем повреждены: дверное полотно, дверной блок и стена на общей площади 4 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

22 мая 2017 г. в 12.12 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на веранде частной дачи на ул. Тихая в п. Чульман Нерюнгринского района. Пожарно-спасательные подразделения были на месте через десять минут после поступления вызова о пожаре, к моменту их прибытия горели сарай и веранда дачного домика. В результате пожара огнем повреждены: веранда, две хозяйственные постройки, забор на площади 1,5 пог.м. Общая площадь пожара — 59,5 кв. м. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Ни в коем случае не допускайте:

— пала сухой травы;

— неконтролируемого сжигания мусора;

— будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:

— всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;

— сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;

— опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101».

 

 

 

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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