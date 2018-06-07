В Оймяконском и Момском улусах открылась навигация

Согласно Приказу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутии) от 04 июня 2018 года № ОД-108 на территории республики установлены следующие сроки открытия навигации для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, принадлежащих физическим и юридическим лицам Республики Саха (Якутия) и их выход на водные объекты после окончания ледохода (очистки водного объекта ото льда), на территориях муниципальных улусов (районов) Республики Саха (Якутия): с 06 июня 2017 года: в Оймяконском, Момском улусах (районах).

В рамках Года культуры безопасности проводится комплекс мероприятий по повышению культуры безопасности среди населения. С целью предотвращения гибели людей на водных объектах инспекторы ГИМС ежедневно проводят профилактические выезды по водоемам республики.

С целью недопущения несчастных случаев на водных объектах и выявления нарушителей закона инспекторами ГИМС Чурапчинского инспекторского участка выехали в рейд по реке Амга. Особое внимание при проверках остановленных маломерных судов специалисты ГИМС уделяют соответствию маломерных судов нормам безопасности. При каждой проверке дополнительный инструктаж судоводителей обязателен. Всем проинструктированным вручены памятки с алгоритмом действий при чрезвычайных ситуациях на воде.

Также, в этот день, инспекторы Нижнеколымского инспекторского участка совместно с представителями МВД вышли на патрулирование береговой зоны реки Колыма п. Черский, целью пресечения несанкционированных выходов на водные объекты маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. В ходе рейда провели профилактические беседы с детьми и взрослыми в г. Якутске. Напомнили о правилах безопасного поведения, о правилах безопасности в различных ситуациях, о способах оказания первой помощи, о том, как необходимо действовать, если стал очевидцем несчастного случая на воде, а также напомнили номера телефонов экстренных служб.В конце беседы были вручены памятки по правилам безопасного поведения на воде и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Как отмечают сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам республики, перед каждым плаванием судоводителям необходимо уточнять прогноз погоды, проверять запасы топлива и комплектацию оснащения судна. В плавание рекомендуется взять компас или gps-навигатор, которые помогут сориентироваться в условиях ухудшения видимости.

Строгое соблюдение правил охраны жизни людей на водоемах и эксплуатация маломерных судов – непременные условия безопасности на воде.

Не стоит забывать, что в районах республики, где навигация еще не открыта, выход маломерных судов категорически запрещен.