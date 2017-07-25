В отношении судебного пристава возбуждено уголовное дело

В отношении судебного пристава по ОУПДС Мирнинского РОСП возбуждено уголовное дело за присвоение денежных средств вверенных ему на командировочные расходы.

Уголовное дело возбуждено по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 УК РФ, отделом дознания ОП № 2 МУ МВД России «Якутское». Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверок, поступившие из Управления ФССП по Республике Саха (Якутия).

Судебный пристав подозревается в том, что являясь материально-ответственным лицом, присвоил денежные средства вверенные ему в счет командировочных расходов на проживание.

С целью сокрытия преступления в бухгалтерию были предоставлены подложные документы.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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