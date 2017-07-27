В Орто Дойду стартовал Молодежный образовательный форум «Синергия Севера»

В среду, 26 июля в местности Орто Дойду Хангаласского района стартовал Молодежный образовательный форум «Синергия Севера». Гостями торжественного открытия стали министр по делам молодежи и семейной политике Якутии Афанасий Владимиров, министр охраны природы РС(Я) Сахамин Афанасьев, министр ЖКХ и энергетики РС(Я) Гаврил Левин.

В качестве экспертов форума «Синергия Севера» приглашены ведущие российские коучи — Ильдар Шайхутдинов, генеральный директор Института финансового развития бизнеса, член рабочей группы Комитета по интеллектуальной собственности Совета Федерации РФ Игорь Кравцов, заместитель начальника Управления – начальник аналитического отдела Природнадзора Югры (Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа — Югры), Александр Коновалов, модератор Customer Developmen, Виталий Виноградов, соучредитель бизнес-акселератора I – Accelerator, партнер венчурного фонда Rubicon Capital и другие.

Форум собрал на своих площадках 300 участников. Представлены 25 регионов Якутии, а также Хабаровского края и Магаданской области. Образовательная программа форума включает в себя 7 направлений: «Руководители молодежных общественных объединений», «Молодые предприниматели», «IT-SYNERGY», «Я – ИНЖЕНЕР», «Рабочая молодежь», «Экология Арктики», «Школа волонтера».

На реализацию проектов участников форума Правительством Якутии учреждены 25 грантов. Суммы грантов составляют от 50 до 100 тысяч рублей.

После торжественного открытия в направлениях были проведены вводные лекции, знакомства с экспертами, тимбилдингы, продуктивный нетворкинг. Ребята обсудили актуальные вопросы развития разных сфер от инженерной сферы до волонтерства, поговорили об экологии в современном мире, в том числе и Якутии.

Кроме того, в первый день форума участники по направлениям представили свои визитные карточки. Вечером организована праздничная программа с участием звезд якутской эстрады.

В следующие дни культурно-массовая программа образовательного форума будет не менее насыщенная. Каждый день будет посвящен определённой тематике: «День Дружбы», «День талантов», «День народов Якутии», «День спорта», «День молодежи».