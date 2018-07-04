В онкодиспансере состоялась школа «Поддерживающая терапия в онкологии»

03 июля 2018 г. Якутским республиканским онкологическим диспансером совместно с Российским обществом клинической онкологии (RUSSCO), Ассоциацией онкологов Республики Саха (Якутия) проведена Школа «Поддерживающая терапия в онкологии».

В работе Школы приняла участие Когония Лали Михайловна, профессор кафедры онкологии ФУВ ГБУЗ «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского», профессор кафедры паллиативной медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова, автор и председатель рабочей группы по разработке Практических рекомендаций RUSSCO, доктор медицинских наук.

Одним из основных тем Школы стала терапия хронического болевого синдрома в онкологии. Купирование хронического болевого синдрома является одним из ключевых моментов в лечении онкологических больных, которое должно быть строго индивидуальным, ступенчатым, позволяющим улучшить качество жизни пациента. Лечением хронического болевого синдрома занимаются, в основном, врачи первичного звена, поэтому Школа транслировалась в онлайн-режиме с помощью ВКС связи с охватом всех Центральных районных больниц, слушателями стали врачи участковые терапевты, акушер-гинекологи, хирурги, онкологи и другие, привлекаемые к лечению онкологических больных.

Руководство диспансера благодарит Российское общество клинической онкологии (RUSSCO), Ассоциацию онкологов Республики Саха (Якутия) за тесное сотрудничество и желает больших успехов в дальнейшей работе!