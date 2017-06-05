В Олёкминском энергорайоне идет ремонтная кампания

Для повышения качества энергоснабжения потребителей энергетики Олёкминского энергорайона Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» проводят ремонт энергообъектов. Работы выполняются хозяйственным способом.

С начала 2017 года произведены ремонты ВЛ 35 кВ «Олекминск – Бердинка», «Олекминск – Хоринцы». По данным линиям электропередачи осуществляется энергоснабжение сёл Олёкминского района: Юнкюр, Тюбя, Куранда, Олекминский, Улахан-Мунгку, Абага, Кяччи, Холго, Бердинка, 1-й и 2-й Нерюктяйинск, Тас-Анна, Бирюк, Кыллах, Заречный, Троицк, Солянка, Хоринцы, Балаганнах с численностью населения 9000 человек.

Ремонтные работы выполнены и на ВЛ 6 (10 кВ) «Улахан Мунгку», «Бирюк», «Нефтебаза», «Солянка».

Энергетики не оставили без внимания ВЛ 0,4 кВ в городе Олёкминске, селах 1-й Нерюктяйинск, Троицк, Юнкюр, Олёкминский.

Произведена расчистка 38,3 га трасс ЛЭП вручную и механизированным способом.

Выполнена выправка 21 опоры ВЛ 10/6/0,4 кВ и перетяжка 15 км провода.

На ремонтных работах было задействовано 16 единиц техники и 20 человек – персонал участка капитального ремонта и эксплуатации распределительных сетей ОЭР.

Произведена замена и ремонт оборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

На летний период запланирован капитальный ремонт участков протяженностью более 8 км на ВЛ 10/0,4 кВ, в том числе замена 50 опор на ВЛ 0,4 кВ, замена 21 опоры и 51 приставки на ВЛ-6 (10) кВ.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.

Источник: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»