В Олёкминске открылся кинозал

5 сентября врио главы Якутии Айсен Николаев принял участие в торжественном открытии кинозала «Гармония» в Доме культуры города Олекминска.

Николаев отметил, что «Гармония» в стала 35-м по счету современным кинозалом, появившемся за последние годы в районах республики.

Руководитель республики убежден, что жители Якутии должны смотреть кино в достойных условиях. Тем более, когда якутского кино добивается широкого признания в стране и мире, далеко за пределами северного края. Весной драматическая картина якутского режиссёра Эдуарда Новикова «Царь-птица» («Тойон кыыл») взяла главный приз на Московском международном кинофестивале, а пару дней назад стала одним из лауреатов престижного Монреальского кинофестиваля за лучшую художественность.

«Кино является одним из важных направлений искусства. Наши якутские кинематографисты добиваются больших успехов. Считаю, что якутяне должны смотреть мировое, российское и своё якутское кино на большом экране в достойных условиях», — сказал Айсен Николаев, поблагодарив за работу по кинофикации ассоциацию кинематографистов «Якутская республиканская киносеть».

Первым олёкминчане посмотрели фильм «Якутск, я люблю тебя».