В Оленьке по вине местных властей остались без жилья 26 человек

Прокуратура Оленекского района провела проверку по факту пожара, произошедшего 16 ноября в доме №94/1 по улице Заложная села Оленек Оленекского района.

Напомним, 16 ноября в Оленьке полностью сгорел двенадцатиквартирный жилой дом. Пожар начался в шесть часов утра. У пострадавших сгорели все вещи, они остались ни с чем.

«К счастью, никто не пострадал, но все 12 семей являются малоимущими», сообщили тогда в НВК “Саха”.

Теперь как сообщила ИА SakhaLife прокуратура, вышеуказанный дом являлся подлежащим к сносу, и согласно заключению межведомственной комиссии, назначенной распоряжением главы МО «Оленекский национальный наслег» от 13.07.2014 № 96/1-р признан непригодным для проживания.

В силу положений Жилищного кодекса РФ, Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47, обязанность органа местного самоуправления выселить граждан из аварийного дома с предоставлением им других жилых помещений возникает с момента признания дома непригодным для проживания.

Однако в нарушение требований федерального законодательства вплоть до момента пожара 16.11.2017 в доме проживали люди, в результате пожара имелась реальная угроза получения ими вреда жизни и здоровью, кроме того жильцам дома причинен значительный материальный ущерб.

Прикладываем видео с пожара.