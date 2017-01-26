В Оленекском улусе Сахаэнерго возводит электростанцию с мощностью какой не было с советского времени

Руководитель АО «Сахаэнерго» Алексей ИВЛЕВ и его заместители на днях встретились с главами поселений Оленекского улуса.

Стороны обсудили вопросы развития и модернизации объектов энергетики отдаленного северного улуса. В ходе беседы были выявлены точки соприкосновения в решении актуальных проблем, предложены эффективные варианты сотрудничества.

В частности, стоит отметить, что силами персонала «Сахаэнерго» в 2010 году был возведен переход через реку Оленек протяженностью 1,3 км, оптимизированы существующие распределительные сети, в том числе построена отпайка к фидеру воздушных линий напряжением 10 кВ «Поселок», проведена замена «голого» провода на самонесущий изолированный (СИП).

Уже третий год в с. Эйик успешно эксплуатируется солнечная электростанция мощностью 40 кВт, построенная в рамках концессионного соглашения с Оленекским улусом. СЭС вырабатывает электроэнергию параллельно с дизельным оборудованием.

Большая работа проделана в с. Жилинда. Для того, чтобы сократить потери в сетях и увеличить надежность энергоснабжения отдаленного северного поселка, компания перевела распределительные сети с «голого» провода на СИП. Также были построены емкостной парк годового запаса топлива и электростанция мощностью 900 кВт. Об этом с искренней благодарностью напомнил глава Жилинды Николай СЕМЕНОВ.

Глава Оленекского улуса Александр ИВАНОВ и глава поселка Эйик Иван СТЕПАНОВ подчеркнули необходимость строительства новой дизельной электростанции в с. Эйик. Ведь старая электростанция работает уже на протяжении многих лет и постепенно вырабатывает свой ресурс.

По информации руководства «Сахаэнерго», несмотря на финансовый кризис, компания продолжит строительство автономной дизельной электростанции на 4700 кВт в с. Оленек. Энергообъектов такой мощности предприятие не вводило с советских времен. Он позволит создать благоприятные условия для развития промышленности в отдаленном северном улусе.