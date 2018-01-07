В  Олекминском районе столкнулись два большегруза

6 января около полуночи в дежурную часть Отдела МВД России по Олекминскому району поступило телефонное сообщение от медсестры районной больницы о том, что в приемный покой обратился мужчина с телесными повреждения, полученными в результате ДТП.

Предварительной проверкой установлено, что пострадавший получил ушибы бедра, голени и тупую травму живота будучи за рулём автомобиля УРАЛ 596012 с полуприцепом. Водитель, управляя большегрузом по охраняемой дороге закрытого типа, не учел метеорологические условия, не выдержал безопасную скорость движения и дистанцию, вследствие чего допустил столкновение со впереди следовавшей автомашиной такой же марки.

В момент ДТП грузовые седельные тягачи были гружены металлическими трубами. Освидетельствование, проведённое в отношении пострадавшего, не выявило факта употребления им алкогольных напитков. Дорожное происшествие произошло в светлое время суток, погода — ясная. Автодорога имеет две полосы движения по одной в каждом направлении.

По факту ДТП проводится проверка. Возбуждено административное расследование.

В связи с изменением погодных условий в некоторых районах Республики Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям транспортных средств, прежде всего, соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию. Автотранспортом необходимо управлять с такой скоростью, чтобы при возникновении опасности успеть его остановить.