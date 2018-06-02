В Олекминском районе с осужденного взыскан материальный ущерб и моральный вред

Прокуратура Олекминского района провела проверку по обращению потерпевшего по уголовному делу об оказании ему помощи в взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба, причиненного преступлением.

Установлено, что приговором Олекминского районного суда от 15.01.2018 гражданин И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Приговор суда, в соответствии с которым подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы условно, вступил в законную силу.

Потерпевшим по уголовному делу признан заявитель, которому причинен тяжкий вред здоровью, сумма его материальных затрат на покупку лекарственных средств, проезда к месту лечения составила более 70 000 рублей, также ему причинен моральный вред в виде физических и нравственных страданий.

Прокуратура района обратилась в связи с этим в суд, о взыскании с осужденного в пользу потерпевшего сумм материального ущерба и морального вреда.

По результатам рассмотрения заявления прокурора, суд взыскал в его пользу с гр. И. сумму материального ущерба в полном объеме, а также компенсацию морального вреда в размере 400 000 рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.