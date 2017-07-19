В Олекминском районе проверяют информацию по загрязнению

Министерство охраны природы Якутии проводит проверку по факту распространения в социальных сетях информации о загрязнении на участке 646-ПБ2 Бирюк ООО «ТНГ – СЕРВИС» в Олекминском районе.

В апреле 2016 года по сообщению главы администрации 1-Нерюктяйинского наслега Сольжиграсова А.Н., госинспекторами Олекминского комитета охраны природы на данном участке была проведена рейдовая проверка, по результатам которой должностное лицо генеральный директор ООО «ТНГ – СЕРВИС» был привлечен к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ, выдано предписание. Позже по ходатайству ООО «ТНГ – СЕРВИС» срок исполнения предписания был продлен. В настоящее время в целях контроля на место происшествия выехали инспекторы Олекминского комитета охраны природы.

По информации министерства охраны природы Республики Саха (Якутия).