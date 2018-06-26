АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
18
Гроза с мелким дождём
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.06.2018, 17:40
Экономика
Дальнему Востоку увеличат субсидирования по авиаперевозкам
26.06.2018, 17:33
Происшествия
Гроза стала причиной трех пожаров в Якутске
26.06.2018, 17:30
Культура & Образование
Анонс
Гастрономический перформанс от французов — музейный суп
26.06.2018, 17:23
Культура & Образование
Институт допобразования ЯГСХА в числе лучших в России!
26.06.2018, 17:20
Происшествия
В Олекминском районе глава наслега заплатила штраф за счет администрации
26.06.2018, 17:10
Общество
Видео
Якутск затопило после грозы
26.06.2018, 17:10
Общество
Объявление
Общественная палата Якутии приглашает на обсуждение законопроекта о пенсиях
26.06.2018, 17:10
Происшествия
Три «железных коня» многоборца Егора Филиппова
26.06.2018, 17:00
Общество
Анонс
День карьеры для молодежи
26.06.2018, 16:50
Происшествия
В Якутии ждет суда «Сонька золотая ручка»
26.06.2018, 16:40
Экология
Дожди пришли в Якутию
26.06.2018, 16:30
Происшествия
Чурапчинская УК ответит в суде за мусор
26.06.2018, 16:20
Происшествия
В Якутии глава села досрочно подал в отставку
26.06.2018, 16:10
Происшествия
В Якутии задержаны сборщики бивней мамонта
26.06.2018, 16:00
Экология
Половина земель лесного фонда Якутии — тундра
26.06.2018, 15:52
Политика
Первый кандидат на пост главы Якутии подал документы в ЦИК
26.06.2018, 15:50
Спорт
Легендарный Виктор Ан приедет в Якутск!
26.06.2018, 15:40
Республика
В Хангаласском улусе запущено уникальное мобильное приложение «Карьера и труд»
26.06.2018, 15:30
Происшествия
В ряде районов Якутии действует особый противопожарный режим
26.06.2018, 15:27
Происшествия
Резонанс
Наложен арест на имущество Александра Уарова
26.06.2018, 15:20
Общество
Галина Данчикова прокомментировала обнуление НДС на авиаперелеты внутри ДФО
26.06.2018, 15:10
Красота & Здоровье
Более ста человек обратились за медпомощью после укусов клещей в Якутии
26.06.2018, 15:00
Экономика
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение в Вилюйском улусе
26.06.2018, 14:50
Происшествия
В Якутии медведица, спасая медвежат, погибла под поездом
26.06.2018, 14:40
Политика
В Чурапче сменился кандидат в депутаты Ил Тумэна
26.06.2018, 14:30
Экономика
ЯТЭК верен традициям
26.06.2018, 14:20
Красота & Здоровье
Анонс
На площади Орджоникидзе пройдет акция «Здоровый человек – здоровое будущее»
26.06.2018, 14:18
Происшествия
Эксклюзив
Якутянка получила условный срок за мошенничество при получении маткапитала
26.06.2018, 14:10
Происшествия
Алазея подтопила Сватай
26.06.2018, 14:03
Общество
Некролог
Министерство культуры Якутии соболезнует
26.06.2018, 14:00
Общество
Прокуратура оштрафовала замминистра МИЗО
26.06.2018, 13:28
Политика
Резонанс
Чекаут: в Якутии поменяли премьер-министра
26.06.2018, 13:14
Республика
Резонанс
Члены Нефтегазстройпрофсоюза выступили против пенсионной реформы
26.06.2018, 12:47
Красота & Здоровье
В поездку по России возьмите полис ОМС «Сахамедстрах»
26.06.2018, 12:44
Желток
Эксклюзив
Сенсационный партсписок КПРФ на выборы в Ил Тумэн!
26.06.2018, 12:40
Финансы
Банки понесут ответственность за ненадлежащее совершение операций
26.06.2018, 12:20
Республика
Эксклюзив
Вторая волна от сгоревшей урасы Ил Тумэна на Вилюйском ысыахе
26.06.2018, 11:58
Финансы
В налоговых уведомлениях физлиц за 2017 год произойдут изменения
26.06.2018, 11:39
Политика
Определены площадки праймериза для выдвижения на должность мэра Якутска
26.06.2018, 11:31
Экономика
«Якутскэнерго» напоминает о способах передачи показаний приборов учета
26.06.2018, 11:17
Общество
На вершине Монблана водружен флаг ЛОРПа
26.06.2018, 11:12
Происшествия
Сайты по дистанционной продаже алкоголя будут блокироваться
26.06.2018, 11:08
Общество
Некролог
 Национальный театр танца Якутии соболезнует
26.06.2018, 10:38
Происшествия
В Вилюйской группе улусов электроснабжение восстановлено
26.06.2018, 10:36
Общество
В Нерюнгри открылась выставка экспонатов времен Великой Отечественной Войны
26.06.2018, 10:25
Происшествия
На 26 июня с начала года в Якутии утонуло 28 человек
26.06.2018, 9:36
Происшествия
Видео
Дерзкое происшествие в ТРК «Туймаада»
26.06.2018, 9:33
Происшествия
В Якутии произошло 2 пожара
26.06.2018, 7:35
Желток
Видео
Фотозона «Сахаспецтехники» привлекла внимание даже Жанны Бадоевой
26.06.2018, 6:29
Красота & Здоровье
Фотофакт
Это просто WOW-Преображение!
26.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 26 июня 2018
26.06.2018, 0:09
Общество
Сегодня день рождения журналистов
25.06.2018, 23:22
Общество
Фотофакт
Вместе! Коллектив аэропорта «Якутск» отметил Ысыах Туймаады вместе с жителями Строительного и Гагаринского округов
25.06.2018, 21:39
Культура & Образование
Яркое открытие V якутского биеннале
25.06.2018, 21:29
Происшествия
Подросток утонул в протоке Лены
25.06.2018, 19:31
Общество
Некролог
Якутская городская Дума выражает глубокие соболезнования
25.06.2018, 18:15
Происшествия
В Усть-Куйге из огня спасли 2 человек
25.06.2018, 18:02
Происшествия
Резонанс
«Черный застройщик» или обманутый строитель? Рассмотрение дела Сергея Дробота близится к завершению
25.06.2018, 18:00
Общество
Почему девушки влюбляются в «плохих парней»
25.06.2018, 17:50
Экономика
Объявление
26 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
25.06.2018, 17:49
Происшествия
Житель Якутии предстанет перед судом за двойное убийство
25.06.2018, 17:43
Культура & Образование
Артисты театра танца украсили Ысыах Туймаады
25.06.2018, 17:28
Общество
Интервью
Станислав Сивцев: Моя партия – жители Сайсар!
25.06.2018, 17:21
Экология
Нерюнгринские экстремалы снимут документальный фильм о природе Якутии
25.06.2018, 17:07
Культура & Образование
Фотофакт
Айсен Николаев внес свою лепту в написании картины «Бу Эн»
25.06.2018, 16:56
Республика
Единственная выпускница сельской школы
25.06.2018, 16:41
Спорт
Юный «вундеркинд многоборья» намерен победить в следующем году
25.06.2018, 16:37
Политика
Экстра
Названы участники праймериза на выборы мэра Якутска
25.06.2018, 16:25
Столица
Тусулгэ Якутской городской Думы встретила гостей
25.06.2018, 16:19
Общество
Некролог
Гражданская панихида по Николаю Кушкирину состоится 26 июня
25.06.2018, 16:15
Желток
Эксклюзив
Туяра Константинова ушла из мэрии
25.06.2018, 16:13
Республика
В республике стартовала акция «Вода – территория безопасности»
Архив новостей
Происшествия
26 июня 2018, 17:20
93

В Олекминском районе глава наслега заплатила штраф за счет администрации

         Прокуратура Олекминского района провела проверку соблюдения бюджетного законодательства в деятельности администрации муниципального образования «Кяччинский наслег».

Установлено, что глава наслега была привлечена к административной ответственности за несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей. В ходе проверки установлено, что сумма штрафа полностью оплачена за счет средств администрации поселения.

Прокурором по результатам проверки на имя главы поселения внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен, нарушения устранены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, денежные средства в размере 30 000 рублей восстановлены в бюджете поселения.

Кроме того, в отношении главы муниципального образования вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.14 КоАП РФ, то есть нецелевое использование бюджетных средств.

Постановлением суда виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Постановление не вступило в законную силу.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
22.06.2018, 23:02
Желток
Эксклюзив
Якутский медиа-магнат может возглавить партию!
22.06.2018, 20:14
Политика
Экстра
Кадровый указ врио главы Якутии
23.06.2018, 13:24
Желток
Фотофакт
ВИПы на «Ысыахе Туймаады-2018» — кто в чем
24.06.2018, 7:34
Общество
Эксклюзив
Айсен Николаев назвал новый символ Якутии
26.06.2018, 0:09
Общество
Сегодня день рождения журналистов
20.06.2018, 22:08
Столица
Якутск посетит Владимир Вайнер
22.06.2018, 11:15
Политика
Общественность Якутии беспокоится за бывшего замминистра
20.06.2018, 7:36
Политика
Фотофакт
Илья Михальчук приехал в Якутск
23.06.2018, 12:32
Политика
Айсен Николаев принял участие в заседании по вопросам межпарламентского диалога России и Японии
21.06.2018, 15:18
Желток
Эксклюзив
Баттл между спикером Жирковым и экс-мэром Михальчуком в ресторане
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
26.06.2018

Три «железных коня» многоборца Егора Филиппова

Экология
26.06.2018

Дожди пришли в Якутию

Спорт
26.06.2018

Легендарный Виктор Ан приедет в Якутск!

Республика
26.06.2018

В Хангаласском улусе запущено уникальное мобильное приложение «Карьера и труд»

Экономика
26.06.2018

ЯТЭК верен традициям

Эксклюзив
Происшествия
26.06.2018

Якутянка получила условный срок за мошенничество при получении маткапитала

Резонанс
Политика
26.06.2018

Чекаут: в Якутии поменяли премьер-министра

Резонанс
Республика
26.06.2018

Члены Нефтегазстройпрофсоюза выступили против пенсионной реформы