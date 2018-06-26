В Олекминском районе глава наслега заплатила штраф за счет администрации

Прокуратура Олекминского района провела проверку соблюдения бюджетного законодательства в деятельности администрации муниципального образования «Кяччинский наслег».

Установлено, что глава наслега была привлечена к административной ответственности за несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей. В ходе проверки установлено, что сумма штрафа полностью оплачена за счет средств администрации поселения.

Прокурором по результатам проверки на имя главы поселения внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен, нарушения устранены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, денежные средства в размере 30 000 рублей восстановлены в бюджете поселения.

Кроме того, в отношении главы муниципального образования вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.14 КоАП РФ, то есть нецелевое использование бюджетных средств.

Постановлением суда виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Постановление не вступило в законную силу.