В Олекминске зацвел багульник

Вслед за первыми нежно-голубыми подснежниками, на излюбленном месте отдыха горожан — сопке расцветает ароматный багульник. В этом году сочно-розовые цветы уже радуют своим ароматом олекминчан.

Багульник на сопке зацвел городской,

И снова душою я молод.

А в утренней дымке встает над рекой

Олекминск – старинный мой город.

Эти строки из стихотворения олекминского поэта Петра Бернова просыпаются в душе каждого олекминчанина, решившегося покорить в эту майскую пору нашу главную городскую высоту. Сопка — излюбленное место отдыха горожан. Ранней весной она манит к себе нежно-голубой россыпью подснежников, чуть позднее – сочно-розовым дурманом багульника. На страже этих красот стоят вековые сосны, уходящие высоко в небо.

А какой отсюда открывается вид на город – дух захватывает… Олекминск с его 383-летней историей предстает во всей своей красе! Маленькие домики с разноцветными крышами, машины, снующие по городским улочкам, кажутся игрушечными. Только увидев город с высоты птичьего полета, понимаешь, как он разросся, сколько появилось новых зданий, жилых кварталов. Как и столетия назад, величавая красавица-Лена медленно несет свои воды, исчезая далеко за горизонтом.

Здесь, на вершине горы так и хочется, вдохнув полной грудью воздух родины, расправить руки-крылья, разбежаться и взлететь…

И пусть городок наш совсем небольшой,

Он тоже России частица.

Живет он в Якутии дружной семьей,

Умеет и петь, и трудиться.

Вновь белые ночи мне спать не дают,

Вновь сердце поет от волнений.

Я родиной милою с детства зову

Олекминск, мой город на Лене.