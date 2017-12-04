В Олекминске сданы три новостройки

В городе Олекминске 2 декабря сданы три каменных многоквартирных дома по улицам Урицкого и Карла Миллера, построенных по программе переселения из аварийного жилья.

Новоселов поздравили глава Олекминского района Виктор Васильев, подрядчики Д. Маковеев и Х. Аракелян, сделавшие все возможное, чтобы уложиться в поставленные сроки.

После традиционной церемонии разрезания красной ленточки счастливые новоселы, получив ключи из рук исполняющего обязанности главы города Н. Кузнецова, осмотрели свои квартиры.

Отметим, что строительство жилья в последние годы идет в Якутии ударными темпами. Если в 2010 году было введено 303 тысячи квадратных метров жилья, то в 2015 году почти вдвое больше — 530 тысяч квадратных метров. В 2017 году поставлена задача — ввести не менее 600 тысяч квадратных метров жилья.

Главой региона Егором Борисовым определена стратегическая цель – довести годовой объем жилищного строительства к 2022 году до 1 миллиона квадратных метров жилья.