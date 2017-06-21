В Олекминске раскрыта кража из библиотеки

В ОМВД России по Олекминскому району поступило сообщение о краже в библиотеке – была похищена женская сумка.

Выяснилось, что кража произошла в рабочее время. В сумке находились денежные средства в размере 3000 рублей и шесть банковских карт.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказалась 45-летняя неоднократно судимая местная жительница.

Из ее признательных показаний становится ясным, что женщина посетила культурное учреждение отнюдь не с целью обогащения своего кругозора, чтением хранящихся там произведений литературы, а в поисках легкой добычи денег, которых не хватало на покупку спиртного.

Теперь злоумышленнице придется проникнуться чтением печатного издания, под названием «Уголовный кодекс», так как по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)