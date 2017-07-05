В Олекминске по требованию прокурора ремонтируются участки теплосети».

Прокуратура Олекминского района провела проверку исполнения законодательства о теплоснабжении в части эксплуатации магистральной тепловой сети котельной «Геолог» принадлежащей ГУП «ЖКХ Республики С(Я)».

В ходе проверки прокуратуры выявлено два участка трубопровода теплосети поврежденные коррозией, вследствие чего имеют место значительные потери воды, кроме того на поврежденных участках отсутствует теплоизоляция.

Ненадлежащее исполнение теплоснабжающей организацией обязанности по владению, пользованию и распоряжению имуществом создает угрозу срыва отопительного сезона 2017-2018 гг. и массового нарушения прав граждан.

По результатам проверки прокуратура обратилась с заявлением в суд о возложении на ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)» обязанности устранить выявленные нарушения, произвести ремонт и утепление участков магистральной теплосети.

Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.

Прокуратура проконтролировала исполнение решение суда. Установлено, что в настоящее время работы по ремонту и утеплению участков теплосети завершаются.