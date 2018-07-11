В Олекминске отреставрирована скульптура «Красавица Лена»

Памятник реке Лене был установлен в Олекминске 15 сентября 2015 года. Увы, трехметровая «Красавица Лена» и месяца не простояла в первозданном виде, задуманном скульптором Николаем ЧОЧЧАСОВЫМ.

4 октября жители города обнаружили, что вандалы осквернили памятник, отбив у него левую руку.

И вот, спустя три гола скульптура отреставрирована. Участники молодежного экотуристического форума «ОЛЕКМАТУР» провели первоначальную работу по укреплению скульптуры инновационным материалом «Силор ультра», затем через сутки покрасили органо-селиконовой краской «ОС-12-03», которая не выцветает на ультрафиолете, устойчива к агрессивным средам, и служит защитным покрытием около 20 лет. Таким образом, провели огромную работу по сохранению любимой скульптуры реки Лена, сообщает SakhaLife А.Н. САФОНОВА, руководитель отдела молодежи и семьи Олёкминского района.