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В Олекминске мужчина ответит в суде за драку с представителями власти

 

Следственным отделом по Олекминскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что ночью 2 января 2017 года на обочине дороги возле кафе «Магнит» в городе Олекминске водитель автомашины «Тойота-Королла» в состоянии алкогольного опьянения проигнорировал законные требования инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Олекминскому району о предъявлении документов на транспортное средство.

Водитель умышленно начал движение автомобиля, проехав около 100 метров, при этом инспектор ДПС держался за дверь автомашины. Продолжая противоправные действия, водитель нанес инспектору ДПС три удара локтем в живот.

Через некоторое время сотрудник полиции отпустил дверь и упал на обочину проезжей части.

Второй сотрудник ГИБДД, пытаясь пресечь противоправные действия нарушителя, на служебном автомобиле «Лада» начал его преследование. На требования об остановке водитель не реагировал и предпринял попытку скрыться от сотрудника ГИБДД.

Как установлено следствием, во время движения подозреваемый не справился с управлением транспортным средством, автомобиль развернуло. Инспектор ГИБДД, выбежав из служебного автомобиля, открыл дверь со стороны водителя и попытался вынуть ключ из замка зажигания, однако водитель оказал сопротивление и начал движение транспортного средства. Полицейский успел встать на порог автомобиля и схватиться руками за дверь.

Таким образом водитель проследовал около полутора километров.

Мужчина был задержан и доставлен в полицию. Здоровью сотрудников ГИБДД вред не причинен.

В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая
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