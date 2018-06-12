В Олекме расцвели яблоньки к празднику

Буйным цветом расцвели яблони во дворе здания Олекминского техникума. Такое чарующее ароматное волшебство, радующее глаз и сердце, происходит ежегодно в первой декаде июня — аккурат к празднованию Дня России.

Замечательную память о себе в Олекминске оставили супруги Татьяна Михайловна и Юрий Александрович Тищенко, работавшие в техникуме и посадившие эти деревья еще в 90-е годы, когда они были маленькими саженцами.

Как истинные краснодарцы, они любили и умели выращивать фрукты и овощи не только в своем саде-огороде на улице Гагарина, но и на территории, в здании мастерских техникума. А яблони и сирень у фасада главного корпуса техникума уже стали замечательным брендом нашего старейшего и молодого учебного заведения.