В Октябрьском округе создан Совет председателей многоквартирных домов

20 июля в актовом зале ЯНЦ СО РАН состоялось учредительное собрание Совета председателей многоквартирных домов и подъездов, в котором приняли участие старосты домов Октябрьского округа.

В ходе собрания был рассмотрен проект положения о Совете председателей многоквартирных жилых домов и подъездов, положения о должностных обязанностях председателей.

По итогам обсуждения старосты внесли предложения, было принято решение в 10-дневный срок внести в письменном виде дополнительно предложения по нормативным актам. Председателем Совета единогласным решением была избрана Анна Покровская, член Общественной палаты РС (Я), руководитель общественной организации «Общество защиты прав потребителей города Якутска «Потребитель жилищных и коммунальных услуг».

На собрании обсудили вопросы привлечения молодых людей в деятельность института старост, действующие председатели советов высказали заинтересованность в данном мероприятии, готовность к обучению молодых людей и наставничества на начальном этапе.